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Jubileuszowa giełda kolekcjonerska w Szczecinie. Klub ma już 50 lat [GALERIA]

Data publikacji: 21 czerwca 2026 r. 14:32
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2026 r. 14:32
Jubileuszowa giełda kolekcjonerska w Szczecinie. Klub ma już 50 lat
Fot. Piotr Sikora  

Szczeciński Klub Kolekcjonerów obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji w niedzielę, 21 czerwca, zorganizował Giełdę Kolekcjonerską Osobliwości i Rozmaitości połączoną ze spotkaniem jubileuszowym.

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Wydarzenie, jak zawsze, odbyło się w Szkole Podstawowej nr 61 przy ulicy 3 Maja. Uczestnicy mogli, tradycyjnie już, skupować, wyceniać i sprzedawać monety, banknoty, medale, materiały filatelistyczne, karty telefoniczne, literaturę tematyczną oraz inne eksponaty kolekcjonerskie.

(k)

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