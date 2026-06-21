Jubileuszowa giełda kolekcjonerska w Szczecinie. Klub ma już 50 lat [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Szczeciński Klub Kolekcjonerów obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji w niedzielę, 21 czerwca, zorganizował Giełdę Kolekcjonerską Osobliwości i Rozmaitości połączoną ze spotkaniem jubileuszowym.

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Wydarzenie, jak zawsze, odbyło się w Szkole Podstawowej nr 61 przy ulicy 3 Maja. Uczestnicy mogli, tradycyjnie już, skupować, wyceniać i sprzedawać monety, banknoty, medale, materiały filatelistyczne, karty telefoniczne, literaturę tematyczną oraz inne eksponaty kolekcjonerskie.

(k)

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