80 lat muzyka. Jubileusz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie [GALERIA]

Koncert w Filharmonii zwieńczył jubileusz szkoły muzycznej Fot. Elżbieta Kubera

Szkoła Muzyczna z ul. Staromłyńskiej świętowała w weekend 80-lecie działalności. Były odznaczenia, spotkania i wspomnienia, ale nie mogło zabraknąć tego, co jest istotą tej placówki, czyli koncertu. A ten był najwyższej próby i nie raz zachwycił publiczność.

W Koncercie Jubileuszowym, który w sobotni wieczór zabrzmiał w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza wystąpili uhonorowani uczniowie, absolwenci i artyści-pedagodzy.

- Od 80 lat szkoła kształci przyszłych muzyków oraz organizuje wiele wydarzeń artystycznych dla mieszkańców Szczecina. Jest to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej, która swoją pasję do muzyki przekazuje kolejnym pokoleniom – powiedział podczas uroczystości dr hab. Piotr Piechocki, dyrektor ZPSM W Szczecinie, który wspomniał tez dokonania swoich poprzedników.

W pierwszych miesiącach 1946 roku w powojennym Szczecinie powstały dwie szkoły muzyczne: utworzona przez Halinę Nowacką-Durnaś i stworzona przez Wacława Piotrowskiego. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie wywodzi się ze szkoły Wacława Piotrowskiego. W jego skład wchodzą dziś: dzienna Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., popołudniowa Państwowa Szkoła Muzyczna I st. oraz popołudniowa Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła w sobotę msza św. w Bazylice Archikatedralnej, a następnie w szkole odbyła się Gala Jubileuszowa z udziałem władz miasta i regionu oraz przedstawicieli szkół muzycznych województwa, podczas której wręczono medale i odznaczenia dla pedagogów. Po niej był czas na rozmowy i wspomnienia. Zwiedzając szkołę, wiele osób chętnie zatrzymywało się przy wystawach jubileuszowych ukazujących minione lata.

Kiedy 80 lat temu szkoła rozpoczynała swoją działalność, ponad 30 osób uczyło się gry na dwóch instrumentach: fortepianie i skrzypcach. Dziś uczniowie kształcą się w grze na 20 klasycznych instrumentach oraz w zakresie wokalistyki i rytmiki, a także w jazzowych: wokalistyce i pięciu instrumentach. Koncert Jubileuszowy był okazją do zaprezentowania wielu talentów oraz sław wywodzących się z tej szkoły. Pierwszy z nich, znany dyrygent Szymon Wyrzykowski poprowadził chóralne wykonania utworów Marka Jasińskiego. Zabrzmiała też pieśń patrona szkoły Feliksa Nowowiejskiego. Na scenie filharmonii wystąpił też zespól kameralny składający z utytułowanych młodych muzyków oraz zagrała Orkiestra Symfoniczna ZPSM, którą wzmocnili nauczyciele i absolwenci, w tym także muzycy filharmoniczni. Towarzyszyli jej soliści, laureaci konkursów i stypendyści, m.in. solista, znakomity klarnecista Opery Wrocławskiej Gustaw Bachorz, absolwent dyrektora Piotra Piechockiego. Młodzi soliści wykonywali także znane pieśni m.in. „Arię Skołuby” z opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki. Orkiestra, którą poprowadził Jaromir Gajewski brawurowo wykonała utwór Witolda Lutosławskiego, za który muzycy otrzymali owacje na stojąco.

Druga część koncertu upłynęła w bardziej rozrywkowym nastroju. Wystąpił Szkolny Zespół Perkusyjny oraz zespół jazzowy, któremu towarzyszyło dziewięć wokalistek i dołączył do nich znany absolwent ZPSM Michał Grobelny. Na finał w jazzowej aranżacji publiczność usłyszała piosenkę Wasowskiego i Przybory „No i jak tu nie jechać?” w wykonaniu wokalistki i nauczycielki Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej, Martyny Szczepaniak i Michała Grobelnego.

Na zakończenie dyrektor Piotr Piechocki otrzymał od społeczności szkolnej wielki bukiet róż z gorącymi podziękowaniami za zaangażowanie w rozwój szkoły i stworzenie w niej wyjątkowej atmosfery.

Elżbieta Kubera

