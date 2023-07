Jubileusz w szczecińskim paszteciku. Jaki jest najlepszy?

Ck

2023-07-15 19:44:21

Co ma Szczecin wspólnego z morskimi śledziami?. To tak samo jakby w Białogardzie robić śledzie lub innym miastem kilkadziesiąt kilometrów od morza z przepływającą do morza rzeką. A co do pasztecików to gratuluję wytrwania. Chociaż teraz się boję czy ustawa lex Tusk nie pogrąży firmy. Toć to bowiem na ruskiej maszynie wojennej się zaczęło. Ja pamiętam te paszteciki z lat 90-tych. Mam nadzieję że smak i jakość te same.