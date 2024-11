Jubileusz 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie [GALERIA]

Krwiodawcy podkreślają, że oddawanie krwi daje satysfakcję, że mogą uratować zdrowie i życie drugiemu człowiekowi.

250 akcji krwiodawstwa poprzez mobilny punkt poboru krwi, około 19 tys. litrów oddanej krwi – tak wygląda podsumowanie 50-letniej działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie, którego dokonano w minioną sobotę w gościnnych progach pizzerii „Neptun”. Był okolicznościowy tort, brawa, wręczona Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim ogromna wdzięczność za to, co robi z nowogardzkimi krwiodawcami założyciel i prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowogardzie Zdzisław Szmit.

- Każdy ma coś, co może dać innym. Pamiętam początki. Były to lata 1963-1974 r. Wtedy powstawały i tworzyły się struktury związane z działalnością krwiodawstwa na tym terenie. Mój kolega Stefan zaprowadził mnie wówczas na ul. Wojska Polskiego 63 w Nowogardzie. Rok 1974 w historii Nowogardu został już zapisany jako rok powstania Klubu Honorowego Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie. Podstawowym zadaniem klubu jest wciąż zbiórka krwi oraz propagowanie idei bezinteresownego krwiodawstwa. Nowogardzki klub zrzesza w tej chwili 33 członków, ale grono sympatyków jest dużo szersze – powiedział Zdzisław Szmit, prezes Klubu HDK i Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie. – Z okazji 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie chciałabym złożyć za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego” podziękowania wszystkim krwiodawcom i przyjaciołom za dzielenie się tym najcenniejszym dobrem, ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka. Szczególnie podziękowania kieruję do przybyłych reprezentantów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie: Grzegorza Szymańskiego, prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK, Joanny Łaskarzewskiej, dyrektor PCK w Szczecinie i dr Ewy Kłosińskiej, dyrektor RCKiK w Szczecinie.

Podczas spotkania prezes Zdzisław Szmit został udekorowany Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Została też odczytana laudacja na jego cześć, którą wygłosił były radny, burmistrz gminy Nowogard Kazimierz Ziemba. Były też wyróżnienia i upominki dla tych, którzy w sposób szczególny w kończącym się roku 2024, zaangażowali się w działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie. Uroczystość zwieńczył okolicznościowy tort. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY