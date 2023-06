Joachim Brudziński szefem sztabu wyborczego PiS

Czy GRATULOWAĆ ?

2023-06-19 09:14:54

Oj będzie się działo - PAMIĘTAMY : "komuniści i złodzieje" "Komoruski" (z głosem Pana Brudzińskiego w tle), , z hasłami w europarlamencie (bardzo trudnymi do przetłumaczenia) no i też "porażki" Pana Brudzińskiego w naszym Szczecinie - no Pana projekt "stępka" nie wyszedł , a stocznia szczecińska pomimo wyśmiania "katarskiego Tuska" czy "Biedronki" STOI a nominacja Pani Małgorzaty Jacyny-Witt do rozwoju stoczni okazała się być "porażką". ZOBACZYMY - jestem PRZERAŻONY !!!