Brudziński o stoczniach, wstydzie i hołocie

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości ripostował: "Budka, Nitras, Geblewicz, Kierwiński, Grabiec i wielu innych ważnych polityków PO, partii której rząd doprowadził do upadku Stocznie Szczecińską (Nitras był posłem sprawozdawca ustawy likwidującej przemysł stoczniowy), dzisiaj "wyją" z oburzenia, ze są opóźnienia z budowa promu. Najbardziej mnie jednak bawi fakt, ze wszyscy oni chamstwem i brakiem kultury nazywaj określenie "popaprańcy". Wszyscy oni popierali hołotę która pod domem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i naszymi biurami skandowała najbardziej wulgarne słowa. Wielu z mich zachęcało wręcz do takich zachowań".

Wojciech Dorżynkiewicz, radny sejmiku zachodniopomorskiego z PO, pytał Brudzińskiego, czy wyzywanie ludzi od hołoty było przed czy po niedzielnej mszy, a także o to, czy "swoich kolegów-polityków PiS, którzy zaorali przemysł stoczniowy w Świnoujściu", również zalicza do tej hołoty?

I jeszcze jeden wpis polityka prawicy: "Szanowny Panie Redaktorze oczekiwanie, że będę przepraszał i tłumaczył się hołocie i popaprańcom, którzy najpierw "zaorali "nasze stocznie a dziś ironizują i martwią się o rynek promowy i stoczniowców, jest czymś zdumiewającym. Nie mam zamiaru przepraszać za moje zaangażowanie i wiarę. Nie mam zamiaru przepraszać za wiarę, ze w Szczecinie jest możliwa odbudowa potencjału stoczniowego. Mam się tłumaczyć, ze od 2015 roku robię, co tylko w mojej mocy, aby stworzyć warunki umożliwiające odbudowę tego, co ci popaprańcy zniszczyli?"

Brudziński odpowiedział tak: "Panie Pawle czego miałbym się wstydzić? Niech się wstydzą Ci którzy na potrzeby rynku niemieckiego i holenderskiego rozwalili nasze stocznie. Proszę posłuchać co powiedziałem wtedy do stoczniowców, że wszystko jest w ich rękach, my politycy zrobiliśmy co do nas należało. Uważałem i nadal uważam, ze w Szczecinie można odbudować przemysł okrętowy. Stępkę wystawiał zespół stoczniowców Stoczni Gryfia pod kierunkiem dyr. Różalskiego, który zbudował wiele statków, szefem stoczni parku stoczniowego był A. Strzeboński, doświadczony dyr. w Stoczni Szczecińskiej. Był i nadal jest rynek na Bałtyku na nowe promy. Potrzebują ich zarówno PŻB jak i PZM, czyli jest rynek (najważniejsze), jest armator, jest wola polityczna, byli doświadczeni stoczniowcy, którzy zapewniali, że są wstanie poradzić sobie z tym projektem. Nie wiem, czego zabrakło ze strony ówczesnego ministerstwa gospodarki morskiej, że ten projekt tak się ślimaczy, ale wierzyłem i wierze nadal, że szczecińscy stoczniowcy są w stanie zbudować ten prom".

Komentarze

PiSkłamcy 2021-05-31 13:08:14 Gdzie jest prom Budziński? Stępka leży rdzewiejąc już 4 lata. Oszukaliście wszystkich ludzi w regionie.

Jazon 2021-05-31 13:02:42 PiS i Platforma to dwie takie same partie. Obie wyrosły z tego samego pnia nieudaczników z Solidarności. Dla utrzymania się przy władzy kłamią i kręcą tak samo.

remus 2021-05-31 12:59:44 P. europoseł Brudziński wydaje się mieć problemy z chronologia: w chwili uroczystości ze stępką (czy raczej z p. Wicepremierem), PiS był przy władzy od prawie dwóch lat i powinien zdawać sobie sprawę, z "zaorana" przez PO stocznia nie jest w stanie zrealizować przedsięwzięcia. Możliwe wyjaśnienia: "zaoranie" stoczni nastąpiło później albo p. Wicepremier był akurat na fali pieśni Legionów (chcieć to moc) i nie brał (jak zwykle) pod uwagę niewygodnej rzeczywistości.

Stoczniowiec 2021-05-31 12:56:57 Dobrze Jojo,trzeba do nich mówić w ich języku bo nie rozumieją innego. Ruch ***** *** używa ograniczonego zasobu słów by nie doprowadzić do przepalenia zwojów w mózgu. Widać jednak do nich dotarło bo się zagotowali jakbyś mówił uniżenie to by cię skopali

cumownik 2021-05-31 12:50:34 za krytykę wzięły się intelektualne tuzy jak widzę które nie umieją obsługiwać przycisków do głosowania w Sejmie co zrobili nieudany śmieszny pucz czy dziurawili budżet z którego kradły mafie vatowskie.Te osoby na pewno nie pomogą w odbudowie przemysłu okrętowego w Polsce. Nie mają tego napisanego w programie

vigon 2021-05-31 12:48:33 Kogo obchodzi stocznia i promy. Dziś w Szczecinie została otwarta Ikea i to bez pomocy jakiegoś Brudzińskiego.

krótko 2021-05-31 12:45:30 Panie Brudziński, obrażając mieszkańców Szczecina sam siebie skreślasz.

@Przeklinający 2021-05-31 12:40:51 Swoje żale kieruj do ówczesnych związków zawodowych działających w Stoczni Szczecińskiej - to one doprowadziły do jej upadku.

Spawacz 2021-05-31 12:37:37 Skoro w PO jest tylu fachowców od gospodarki morskiej to dlaczego tunel zamiast w Świnoujściu wybudowali w Gdańsku za ich rządów? Niech Brudziński poprosi tych wszystkich fachowców do Stoczni niech siądą razem i zbudują statki i promy. Najłatwiej krytykować na państwowej posadce z politycznej nominacji.Śmiało, przedstawiajcie te projekty pisowcom. Pokażcie im jak się buduje

skandal 2021-05-31 12:34:33 Co za burak. Zamiast wszystkich oszukanych ludzi w Szczecinie przeprosić to jeszcze ich obraża.

Jerzy 2021-05-31 12:34:21 Nie będę komentował spraw językowych tylko przejdę do meritum sprawy. Komu zależy na tym żeby przemysł stoczniowy istniał w Szczecinie a komu to przeszkadza. Kto próbuje podnieść z gruzów przemysł stoczniowy a kto wkłada kij w szprychy. Kto był posłem sprawozdawcę i kto mówił że nic nie można zrobić bo Bruksela kazała a kto z uporem maniaka chce wszystko naprawić? Jeśli ktoś chce zrobić dla odbudowy to pomóżmy chyba że chcemy żeby tu było ściernisko

J23 2021-05-31 12:16:02 Bez biura projektowego, inżynierów, pracowników ,wykwalifikowanych spawaczy, technologi, gazów tech.,sprzętu, narzędzi, zaplecza itd itp. Nic nie będzie. Co Wy pisowcy myślicie że wystarczy ogłosić i zrobić zbiórkę pieniędzy na powstanie na nowo stoczni? Chęci to nic. Trzeba wpompowac kasę. Zamiast na te miernotę TVP tyle miliardów i Rydzyka dajcie na Stocznie. Ale was zarząd stoczni działa i kasę co miesiąc w tysiącach bierze. Nic nie robi. Gęby pełne frazesow puste głowy. Kasa się ok.

ehh 2021-05-31 12:15:45 Mało, że PiS okłamał ludzi w kwestii budowy promu, to jeszcze ten kmiot ma czelność coś szczekać.

Przeklinający. 2021-05-31 12:09:46 To, co ze Stocznią Szczecińską zrobili polscy komuniści i tuskowe popaprańce powinno być karane dożywociem. Biuro projektowe w Szczecinie było jednym z najlepszych na świecie. Jak można był zniszczyć wieloletnie doświadczenie projektantów, którzy rozpierzchli się po Europie: Holandia, Norwegia, Niemcy... To dla nich ta hołota zrobiła dobrze. Nowego biura projektowego nie stworzy się natychmiast po ogłoszeniu naboru w gazetach. A teraz cieszą się z tego. Niech was szlag - hołoto i popaprańcy!

Janusz65 2021-05-31 12:08:16 Po pierwsze to Stocznie za czasów Tuska to spółka akcyjna. Zamiast się unowocześnić zrestrukturyzować to tworzyli spółki siostry i innym profilu m.in.paliwowe. Podnieśli pensję. A jak zaczęło się walić to ratuj się. Niech państwo pomoże. Rząd pomógł ale i to przejedli i roztrwonili. Unia nakazała zwrot tej pomocy bo to spółka S.A. No i trzeba było zwrócić. Tylko z czego? Więc trzeba było zamknąć Stocznie. Państwo i tak dało na odprawy pracownikom. Mój znajomy na emeryturze ma ponad 3 tyś.

Eris 2021-05-31 12:07:26 Zawsze było wiadomo, że Brudziński jest wyjątkowo chamskim człowiekiem.