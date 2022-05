Jeździli za szybko i po alkoholu. „Ciężka noga" to wciąż problem

Stu trzydziestu kierujących samochodami, których w miniony weekend skontrolowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, przekroczyło dozwoloną prędkość. Dwudziestu czterech kierowców prowadziło auta na podwójnym gazie!

„Ciężka noga" to wciąż problem na drogach, a przekroczenie dozwolonej prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji. Tylko podczas kontroli w miniony weekend funkcjonariusze złapali 130 kierowców, którzy łamali przepisy Kodeksu drogowego. Aż siedem osób przekroczyło dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Rajdowcy już stracili prawo jazdy na trzy miesiące, zapłacą także mandaty. Warto przypomnieć, że za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h policja nakłada mandat karny w wysokości 1000 zł, a za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h należy się mandat w wysokości 1500 zł.

Pięciu kierowców prowadziło samochody nie posiadając do tego w ogóle uprawnień - taka jazda skutkuje skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Wciąż za kółko wsiadają ludzie po wypiciu alkoholu. Tym razem złapano ich aż 24. Nietrzeźwych czeka grzywna nie niższa niż 2500 zł, 10 punktów karnych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

