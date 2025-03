Jest zezwolenie na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W piątek (14 marca) w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wojewoda Adam Rudawski podpisał komplet decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla wszystkich trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS). To kluczowy krok, który umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych po zakończeniu trwających przetargów oraz przejęcie nieruchomości znajdujących się na trasie przyszłej drogi.

- Podpisana dziś decyzja to efekt wieloletnich przygotowań i intensywnych prac administracyjnych. To niezwykle istotny krok, który otwiera drogę do rozpoczęcia budowy tej długo oczekiwanej inwestycji - podkreślił wojewoda Adam Rudawski.

Dzięki uzyskanym decyzjom przyszli wykonawcy, którzy zostaną wyłonieni w przetargach, będą mogli przystąpić do pierwszych prac.

Zachodnia Obwodnica Szczecina to nowy fragment drogi ekspresowej S6, który połączy węzeł Kołbaskowo (autostrada A6) z węzłem Goleniów Północ (drogi ekspresowe S3 i S6), tworząc zachodnią obwodnicę miasta. Trasa będzie miała długość 48,9 km i pozwoli skierować ruch tranzytowy poza centrum Szczecina.

Nowa droga znacząco poprawi komunikację w regionie, zmniejszy korki w mieście i ułatwi transport towarów. Szczególnie skorzystają mieszkańcy Polic, którzy obecnie, aby dojechać do Goleniowa, muszą pokonać 58 km przez Szczecin. Po zakończeniu inwestycji dystans skróci się do 23 km, co znacznie usprawni podróże i transport przemysłowy.

Obwodnica stanie się także ważnym elementem układu komunikacyjnego Pomorza Zachodniego, łącząc się z już istniejącymi drogami ekspresowymi.

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających elementów inwestycji będzie tunel pod Odrą, który połączy obie strony rzeki w rejonie Polic. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce – jego długość wyniesie 5 km.

Tunel będzie miał dwunawową konstrukcję, co oznacza, że każda nitka będzie przeznaczona dla jednego kierunku ruchu. Konstrukcja zostanie wykonana w technologii TBM (Tunnel Boring Machine), czyli przy użyciu specjalnej maszyny drążącej tunel pod ziemią.

Średnica tunelu wyniesie 15 metrów, a grubość obudowy 60 cm. Najniższy punkt znajdzie się 51 metrów pod ziemią, a poziom jezdni przebiegać będzie na głębokości 45 metrów.

Dla bezpieczeństwa podróżnych w tunelu powstanie 19 przejść poprzecznych, które w razie sytuacji awaryjnej umożliwią ewakuację do drugiej nitki.

