Jest konkurs na nowego dyrektora Willi Lentza

Willą Lentza będzie kierował ktoś nowy. Fot. Arleta Nalewajko

Ogłoszono konkurs na nowego dyrektora Willi Lentza w Szczecinie. Ostatnio o tej instytucji, którą kieruje Jadwiga Kimber, jest głośno w związku z publikacją krytycznego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Nowy dyrektor ma zacząć swoją misję 1 lipca 2025 roku. Musi mieć co najmniej "5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych działających w sektorze kultury, podmiotach sektora kreatywnego". Inne wymagani to m.in. znajomość zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym znajomość środowisk i instytucji, krajowych oraz zagranicznych, których celem działalności jest ochrona, prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego; doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wymagania dodatkowe to m.in. autorski dorobek publicystyczny, naukowy, wystawienniczy, realizacyjny w przynajmniej jednej z dziedzin reprezentowanych w Willi Lentza (np. ochrona dziedzictwa kulturowego, historia, historia sztuki, sztuki wizualne, film, teatr, literatura, muzyka).

Ostatnio pisaliśmy o raporcie NIK. Izba zarzuca Willi Lentza m.in. nierozliczenie w terminie dotacji w wysokości ok. 423 tys. zł i pobranie przez dyrektorkę dwóch zaliczek, co kontrolerzy uznali za działanie bezprawne. W raporcie znalazła się też informacja o tym, że Willa zakupiła alkohol za niemal 120 tys. zł, a 14 tys. zł wydała na przygotowanie specjalnej edycji ginu.

Jadwiga Kimber opowiadała, że dotacja ostatecznie przeznaczono na cele statutowe, a zaliczka została podjęta z powodu ryzyka paraliżu systemów bankowych z powodu agresji Rosji na Ukrainę oraz dla uiszczenia honorarium dla artysty. Co do alkoholu: "To m.in. edycja limitowana rzemieślniczego ginu, wyróżnionego znakiem „Zrobione w Szczecinie”, wyprodukowanego według unikalnej receptury inspirowanej architekturą willi i kulturalnym dziedzictwem Szczecina przez szczecińską destylarnię, będącą wizytówką regionu".

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Willi Lentza w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się dokładnie tego samego dnia, gdy media poinformowały o kontroli NIK. ©℗

(as)