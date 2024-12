Jedź bezpiecznie!

fot. archiwum KMP

Przed świętami Bożego Narodzenia policja apeluje do kierowców o ostrożność, rozwagę i o to, by nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. Planując podróż, pamiętajmy o bezpieczeństwie zarówno swoim jak i innych uczestników ruchu drogowego, niezależnie od tego ile kilometrów mamy do pokonania.

Policjanci pełniący służbę na drogach w okresie świąt, oprócz kontroli prędkości, będą zwracać szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci w pojazdach. Funkcjonariusze będą też sprawdzać stan techniczny pojazdów, prawidłowość poruszania się pieszych po drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych.

- Każdy, kto dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego, narażając tym samym innych na ryzyko utraty życia lub zdrowia, powinien liczyć się z surowymi konsekwencjami, jakie może ponieść - przypominają policjanci.

Kapryśne warunki pogodowe w okresie świąt mogą okazać się bardzo wymagające na drodze.

- Dlatego przestrzegamy przed zbytnim pośpiechem - mówią mundurowi. - Odpowiednie przygotowanie samochodu, koncentracja, dostosowanie prędkości, stan psychofizyczny, w jakim siadamy za kierownicą, to kluczowe elementy, które wpływają na bezpieczeństwo nas wszystkich.

