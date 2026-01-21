Jedna osoba ranna, jedna zatrzymana. Co się stało w centrum Szczecina?

42-letni mężczyzna z urazem głowy i ręki trafił do szpitala w wyniku bójki, do jakiej doszło we wtorek w centrum Szczecina. Policja zatrzymała 39-latka.

REKLAMA

– Do uszkodzenia ciała doszło w jednym z mieszkań w centrum miasta – informuje st. sierż. Nikola Pozińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - W związku ze sprawą zatrzymano 39-letniego mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala, jego stan nie zagraża życiu ani zdrowiu. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane, a czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Jak przekazała Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do osoby leżącej w miejscu publicznym. Na miejscu znajdował się 42-letni mężczyzna z urazem kończyny górnej oraz głowy, któremu pomocy udzielali już świadkowie.

Po wykonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pacjent, przytomny i w stanie stabilnym, został przewieziony do szpitala. (K)

REKLAMA