Pierwsze w tym roku ślubowanie policjantów

Fot. KWP Szczecin

Szeregi zachodniopomorskiej policji powiększyły się o 51 nowych funkcjonariuszy. Uroczyste ślubowanie odbyło się w szczecińskim Technoparku Pomerania i było to pierwsze takie wydarzenie w 2026 roku. Wśród nowych mundurowych jest 21 kobiet oraz 30 mężczyzn, którzy zdecydowali się na pracę w strukturach policji na terenie naszego województwa.

​Podczas ceremonii rotę ślubowania przyjął nadinsp. Szymon Sędzik, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. W wydarzeniu wziął udział również wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, który zwrócił uwagę na to, jak ważne dla całego regionu jest systematyczne wzmacnianie kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Obaj życzyli nowym pracownikom wytrwałości w nadchodzących wyzwaniach.

Dla nowo przyjętych funkcjonariuszy ten dzień był jedynie formalnym wstępem do właściwej pracy. Zanim wyjdą na ulice miast, czeka ich kilkumiesięczne szkolenie podstawowe. W tym czasie będą uczyć się przepisów prawa, technik interwencji oraz obsługi niezbędnego sprzętu służbowego. To okres, w którym muszą zdobyć solidną dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby poradzić sobie z trudami codziennej służby.

Po powrocie ze szkół policyjnych funkcjonariusze trafią bezpośrednio do jednostek w całym województwie zachodniopomorskim. Tam, już jako pełnoprawni policjanci, będą dbać o porządek publiczny i reagować na zgłoszenia obywateli.

Kolejne nabory do służby będą prowadzone w następnych miesiącach, zgodnie z ustalonym planem kadrowym.

(dg)

