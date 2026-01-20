Policja wzmacnia flotę

Od lewej: insp. Sławomir Bober, komendant KPP Stargard i Paweł Nowakowski, wójt Dolic. Fot. KPP Stargard

Flota Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie została znacząco wzmocniona. Do służby trafiło osiem nowych radiowozów, które mają poprawić skuteczność działań funkcjonariuszy oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego.

Zakup nowoczesnych pojazdów był możliwy dzięki wspólnemu zaangażowaniu lokalnych samorządów oraz środków z budżetu policji.

Jednym z nowych nabytków jest oznakowany radiowóz marki Kia Sportage, który zaprezentowano w miniony piątek, 16 stycznia, przed budynkiem Posterunku Policji w Dolicach. Pojazd został sfinansowany z połączonych środków policji i gminy Dolice.

– Nowy SUV wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 1600 cm³ i mocy 132 KM – informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Komfort i bezpieczeństwo służby zwiększają m.in. automatyczna skrzynia biegów, czujniki parkowania, tempomat oraz system nawigacji.

Tego samego dnia przed Komendą Powiatową Policji w Stargardzie odbyło się przekazanie kolejnych pięciu oznakowanych radiowozów. Cztery z nich to Skody Octavia, wyposażone w nowoczesne systemy wspomagające bezpieczeństwo i komfort pracy policjantów. Samochody te posiadają silniki o pojemności 1500 cm³ i mocy 110 kW. Do floty dołączył również Renault Trafic z silnikiem 2000 cm³ i mocy 110 kW, wyposażony w automatyczną skrzynię biegów.

– Uzupełnieniem zakupów są także dwa pojazdy nieoznakowane, które będą wykorzystywane w codziennej służbie operacyjnej – dodaje rzeczniczka stargardzkiej policji.

Zakup pojazdów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stargard, Gminy Kobylanka, Gminy Stargard, Gminy Dolice, związków zawodowych policjantów oraz budżetu Policji. Jak podkreślają przedstawiciele służb, jest to ważna inwestycja w lokalny system bezpieczeństwa.

Nowe radiowozy mają bezpośrednio przełożyć się na skuteczność działań policji. Umożliwią szybszy dojazd na miejsce zdarzenia, zwiększą niezawodność sprzętu oraz poprawią komfort pracy funkcjonariuszy. W sytuacjach kryzysowych te elementy mogą decydować o zdrowiu, a nawet życiu mieszkańców. Inwestycja w nowoczesną flotę to zatem nie tylko zakup pojazdów, lecz przede wszystkim wyraz troski o bezpieczeństwo całej społeczności powiatu stargardzkiego. ©℗

(w)

