Jedna osoba nie żyje, dwie ranne w wypadku w okolicy Sławna

Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne po uderzeniu samochodu osobowego w przydrożne drzewo – poinformował we wtorek rzecznik prasowy KW PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 16.50 na drodze krajowej nr 37 w pobliżu miejscowości Sęczkowo, powiat sławieński.

Jak podał mł. bryg. Kubiak, samochód osobowy uderzył tam w przydrożne drzewo. "Jest jedna ofiara śmiertelna, dwie osoby są ranne" – przekazał.

Na miejscu pracują służby, w tym trzy zastępy straży pożarnej.

