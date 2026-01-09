Jedna osoba, maseczka i brak infekcji. Kolejny szpital ogranicza odwiedziny

Fot. Szpital MSWiA Szczecin

Kolejny szczeciński szpital ogranicza odwiedziny u chorych. - Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną - nowy wariant K wirusa grypy A (H3N2), decyzją dyrektora SP ZOZ MSWiA wprowadzono ograniczenie do korzystania z uprawnień pacjenta do odwiedzin i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej osób bliskich - poinformowała lecznica przy ul. Jagiellońskiej.

Od 9 stycznia 2026 r. odwiedziny pacjentów mogą być realizowane wyłącznie przez jedną zdrową osobę, bez objawów infekcji. Podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie jednorazowej maseczki zasłaniającej usta i nos oraz przestrzeganie zasad higieny. Tylko w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach lekarz kierujący oddziałem może udzielić zgody na korzystanie z uprawnień do odwiedzin i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - podano w komunikacie.

W czwartek, jak już informowaliśmy, ograniczenia dotyczące liczby odwiedzających wprowadził SPS ZOZ "Zdroje". Tam także jednorazowo pacjenta odwiedzić może jedna osoba, zdrowa, bez objawów infekcji, w maseczce jednorazowej, zasłaniającej nos i usta. (K)

