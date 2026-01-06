Szpital w Nowogardzie na miesiąc zamknął internę i chirurgię

Fot. arch. Jarosław Bzowy

Szpital miejski w Nowogardzie (pow. goleniowski) poinformował w poniedziałek o zawieszeniu do końca stycznia pracy oddziałów chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej. Przyczyną jest brak lekarzy.

REKLAMA

Komunikat o zawieszeniu pracy dwóch oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie opublikowano na stronie internetowej placówki. Wyjaśniono, że wnioskował o to jej dyrektor, zgodę wyraził szczeciński oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Formalną decyzję wydał 31 grudnia 2025 r. wojewoda zachodniopomorski. Interna i chirurgia mają być zamknięte do 31 stycznia 2026 r.

SPSR przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie to szpital miejski. Są tam oddziały wewnętrzny, chirurgii, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny i pediatryczny, a także poradnie, m.in. kardiologiczna, ortopedyczna i neurologiczna.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki otrzymał wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zamknięcie dwóch oddziałów nowogardzkiego szpitala 19 grudnia.

– W uzasadnieniu wniosku dyrektor placówki podał niedobór lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych zatrudnionych w szpitalu oraz złożenie wypowiedzeń z pracy z dniem 31 grudnia 2025 r. przez wszystkich lekarzy zatrudnionych na oddziale chirurgicznym – powiedział PAP Piotr Pieleszek z biura prasowego ZUW.

Podkreślił, że wojewoda przychylił się do wniosku dyrektora SPSR w Nowogardzie, ale jednocześnie „zobowiązał szpital” do zabezpieczenia pacjentom m.in. „bezpłatnego przejazdu środkami transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie”. W nowogardzkiej placówce mają nadal być wykonywane m.in. badania laboratoryjne i diagnostyka obrazowa. SPSR ma też zapewnić „ciągłość świadczeń” w zakresie hospitalizacji na oddziałach internistycznym i chirurgicznym (czyli znaleźć miejsca w innych szpitalach) oraz w zakresie izby przyjęć.

– Czasowe zamknięcie oddziałów, jeśli dyrektor SPSR w Nowogardzie zwróci się z takim wnioskiem, może zostać przedłużone maksymalnie do sześciu miesięcy – wyjaśnił Pieleszek.

Pod koniec 2025 r. burmistrz Nowogardu Michał Wiatr informował na swoich kanałach społecznościowych o „planie naprawczym” dla szpitala. Przedstawił też pomysł przekształcenia placówki w spółkę gminną, w której większościowym udziałowcem będzie Miasto i Gmina Nowogard. Chęć przystąpienia do niej wyrażają też sąsiednie samorządy. Wiatr przyznał, że głównym problemem SPSR jest „dostęp do personelu”.

2 stycznia na stronie internetowej szpitala w Nowogardzie opublikowano informację pt. „Polska Ochrona Zdrowia w 2026 r.”, zapowiadającą „zmiany” i „nowości”.

„Z pewnością Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 2026 roku będzie częścią zmian w polskiej ochronie zdrowia, które mają ułatwić pacjentom dostęp do usług medycznych oraz poprawić organizację pracy w szpitalach i innych placówkach medycznych” – napisano.

Copyright

REKLAMA