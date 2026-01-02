Piątek, 02 stycznia 2026 r. 
Dzieci operowane po wybuchu petard. Trudny dzień w szpitalu

Data publikacji: 01 stycznia 2026 r. 18:03
Ostatnia aktualizacja: 02 stycznia 2026 r. 08:08
Dzieci operowane po wybuchu petard. Trudny dzień w szpitalu
Fot. USK - 1 w Szczecinie.  

Dla wielu 1 stycznia to dzień odpoczynku. Dla specjalistów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie to często najtrudniejszy dzień w roku.

Zespół Chirurgii Dziecięcej i Chirurgii Ręki rozpoczął Nowy Rok od porannej operacji 14-letniego chłopca z rozległym urazem dłoni po wybuchu petardy. Pacjent został przekazany z Koszalina.
 
- Niestety to pierwszy dzień roku jest dla naszego zespołu z reguły dniem większych wyzwań niż sama noc sylwestrowa - mówi dr n.med. Kaja Giżewska-Kacprzak, która wraz z dr. Maximilianem Śliwińskim przeprowadziła zabieg. - Dziś to niestety nie koniec. Rozpoczynamy kolejną operację, tym razem 10-letniego dziecka, które popołudniu doznało urazu dłoni i twarzy po wybuchu znalezionej, niedopalonej petardy.

- Na naszych SOR-ach trwa intensywny dyżur sylwestrowo-noworoczny - mówi Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa USK- 1 PUM w Szczecinie. - Od godz. 18.00 w sylwestra, do popołudnia 1 stycznia, tylko w naszym szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej zostało przyjętych na SOR 117 pacjentów dorosłych, a blisko 40 małych pacjentów zostało przyjętych na SOR dla dzieci. Zaopatrzyliśmy 8 osób z urazami spowodowanymi fajerwerkami i petardami, było też dwóch chłopców operowanych z powodu ciężkich obrażeń dłoni.
 
Dla medyków, jak każdego roku, to czas ogromnego wysiłku, pełnej mobilizacji i walki o zdrowie pacjentów – także tych najmłodszych.
 
- Każdy taki uraz to nie tylko liczba w statystyce, ale konkretna osoba i jej dramat, ból, długie leczenie i czasem konsekwencje na całe życie - zaznacza Magdalena Knop. - Kolejny raz apelujemy: nie pozwalajcie dzieciom podnosić żadnych niewybuchów, rozmawiajcie o zagrożeniach, pamiętajcie, że niedopałki petard są niebezpieczne nawet wiele dni po sylwestrze!
Komentarze

kurier codzienny
2026-01-02 07:48:29
wypadki na własne życzenie. Można by je ograniczyć poprzez dodatkowe opodatkowanie sprzedaży petard i przeznaczyć ten podatek na leczenie poparzeń .Dorośli powinni częściowo odpłatnie być przyjmowani z tytulu takich wypadków.Zauważyliście że tzw kapłani klimatu nawet śię nie zająkneli o śladzie węglowym z tytułu wybuchów a wtrącają się wszędzie gdzie przy pomocy kopalin jest tańszy rozwój.
Czytaj także

