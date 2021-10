Jedna dyspozytornia medyczna na całe województwo. Numery alarmowe bez zmian

Od 1 października wybierając numer alarmowy 999 dodzwonimy się do dyspozytorni medycznej działającej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Teraz jest jedna na całe województwo. Do tej pory były dwie - w Szczecinie i Kołobrzegu. Ta koncentracja ma umożliwić efektywniejsze zarządzanie siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dyspozytornia i jej pracownicy podlegają wojewodzie zachodniopomorskiemu. Oczywiście cały czas funkcjonuje też Centrum Powiadamiania Ratunkowego z numerem tel. 112 - operatorzy tego numeru nie obsługują dyspozytorni i nie przeprowadzają wywiadu medycznego, ale przyjmują też zgłoszenia dotyczące nagłych zdarzeń, wymagających pomocy medycznej. Przekierują je właśnie do dyspozytorni medycznej, w której są doświadczeni dyspozytorzy (pielęgniarka lub ratownik medyczny, posiadający 5 lat pracy w systemie ratownictwa medycznego). To do nich dodzwonimy się wybierając numer 999.

W nocy z 29 na 30 września nastąpiła pomyślna koncentracja dyspozytorni z Kołobrzegu z tą w Szczecinie. Natomiast o północy, 1 października, odbyło się przekazanie dyspozytorni medycznej do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

- Dzwoniący pod numer alarmowy 112 i numer pogotowia ratunkowego nie odczuli i nie będą odczuwali tej zmiany. Każde zgłoszenie wymagające pomocy osobom w stanie zagrożenia życia lub zdrowia przez odpowiednie służby będzie przyjęte i obsłużone – informuje wojewoda Zbigniew Bogucki.

Jak informuje Centrum Prasowe ZUW w Szczecinie, zadaniem dyspozytorów medycznych jest: przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, przekazywanie niezbędnych informacji kierującemu akcją medyczną na miejscu zdarzenia, zbieranie informacji o dostępnych jednostkach systemu i przekazywanie ich wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, innych oddziałów szpitalnych oraz jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego.

Dyspozytornia w Kołobrzegu miała być wygaszona 1 stycznia 2021. Jej funkcjonowanie przedłużono do 30 września, by nie wprowadzać zmian w czasie drugiej i trzeciej fali pandemii COVID-19 oraz sezonu wakacyjnego.

Przeniesienie dyspozytorni medycznej do urzędów wojewódzkich odbywa się w całym kraju. Chodzi o to, aby w każdym województwie była jedna taka dyspozytornia. Ma to pozwolić ujednolicić system zarządzania oraz pracę dyspozytorów.

(sag)