Jedenaście pomysłów mieszkańców Polic. Można już wybierać, które do realizacji

W środę, 1 lutego, ruszyło głosowanie na projekty złożone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2023r. Potrwa ono do 15 lutego. Można wybierać spośród 11 zgłoszonych przez mieszkańców i zweryfikowanych przez komisję projektów. Pula środków na realizację wybranych pomysłów to milion złotych.

Jest 6 projektów miejskich i 5 sołeckich. Na miejskie do rozdysponowania jest 800 tysięcy złotych, na sołeckie - 200 tysięcy złotych. Pomysły są bardzo różne.

W propozycjach dla miasta są: „zdrowieJEMY” rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach; „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1” w Policach; „Wyremontujmy razem ulicę Robotniczą” – remont ul. Robotniczej w Policach wraz z nowymi miejscami parkingowymi; „Bezpiecznie, sensorycznie Przedszkole Publiczne nr 1 „CALINECZKA” w Policach w trosce o potrzeby dzieci; Dwa place zabaw dla dzieci z osiedla „Dąbrówka”; „Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na terenie OSiR przy ulicy Siedleckiej wraz z zapleczem sanitarnym”.

Z terenu sołectw gminy Police do głosowania przedstawiono: „Bezpieczny plac aktywności fizycznej” na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie; Modernizacja „Orlika” w Przęsocinie; „Ogrodzenie polany sołeckiej” w Wieńkowie; „Wykonanie i montaż wiaty wraz z paleniskiem” w Tatyni; „Życie innych w naszych rękach” – montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebieży.

Mieszkańcy przez dwa tygodnie będą mieli możliwość oddania głosu na wybrane projekty. Może to zrobić każdy mieszkaniec gminy, zarówno dorosły jak i niepełnoletni. Trzeba pamiętać, że zgodnie z zasadami BO zagłosować można tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania elektroniczną lub papierową. Aby głos był ważny należy rozdzielić nie więcej niż 5 punktów pomiędzy dowolną liczbę projektów. Osoby niepełnoletnie też mogą głosować, jednak zgodę na to musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny – wpisując swoje dane oraz podpisując oświadczenie na karcie do głosowania. Można wypełniać elektroniczną kartę do głosowania lub złożyć jej wersję papierową w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach.

Wyniki głosowania mają być ogłoszone do 22 lutego.

Więcej o projektach przedstawionych do głosowania oraz o tym, jak głosować, można przeczytać na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego (https://police.budzet-obywatelski.org).

(sag)