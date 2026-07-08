Jeden skok zmienił wszystko. 16-letni Olaf walczy o powrót do sprawności

Jeden niefortunny skok do jeziora sprawił, że w ułamku sekundy wszystko się zmieniło – napisała pani Kamila, mama Olafa. Fot. archiwum prywatne

Jeszcze kilkanaście dni temu Olaf, mieszkaniec Marianowa w pow. stargardzkim był zwykłym 16-latkiem. Dziś jego życie i życie całej rodziny wywróciło się do góry nogami. Po niefortunnym skoku do jeziora doznał ciężkiego urazu kręgosłupa szyjnego. Rozpoczyna walkę o odzyskanie sprawności, a rodzina apeluje o wsparcie kosztownego leczenia i rehabilitacji.

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Jeszcze niedawno Olaf cieszył się beztroską młodością. Uwielbiał treningi na siłowni, dbał o swoją kondycję i każdą wolną chwilę spędzał z przyjaciółmi. Był pełnym energii, pogodnym chłopakiem, który miał wiele planów i marzeń na przyszłość.

Znajomi i bliscy podkreślają, że zawsze był osobą życzliwą, empatyczną i gotową pomagać innym. Nigdy nie przechodził obojętnie obok ludzkich problemów. Dziś to właśnie on potrzebuje pomocy.

Tragiczny wypadek nad jeziorem

Do dramatu doszło podczas skoku do jeziora, tuż przed wakacjami. W jednej chwili zwykły letni dzień zamienił się w walkę o zdrowie i przyszłość młodego chłopaka. Olaf doznał bardzo ciężkiego urazu kręgosłupa szyjnego na poziomie C5-C6. Konieczna była natychmiastowa operacja odbarczenia rdzenia kręgowego oraz stabilizacji kręgosłupa. Badania wykazały poważne uszkodzenie rdzenia, jednak lekarze zaznaczają, że z uwagi na rozległy obrzęk wciąż jest za wcześnie, by określić, jakie będą ostateczne skutki urazu.

Obecnie Olaf samodzielnie oddycha, jest przytomny i z ogromną determinacją walczy o każdy kolejny postęp. Potrafi poruszać rękami, jednak nie porusza palcami ani nogami.

8 lipca rozpocznie intensywną rehabilitację w specjalistycznym ośrodku. To właśnie najbliższe tygodnie i miesiące będą miały kluczowe znaczenie dla jego przyszłości.

Lekarze są zgodni, w przypadku uszkodzenia rdzenia kręgowego szybkie wdrożenie intensywnej rehabilitacji znacząco zwiększa szanse na odzyskanie jak największej sprawności.

Potrzebna jest pomoc

Rodzina nie zna jeszcze pełnych kosztów leczenia i rehabilitacji, jednak wiadomo, że będą one bardzo wysokie. Zebrane środki zostaną przeznaczone na: intensywną rehabilitację, leczenie oraz konsultacje specjalistyczne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, transport medyczny, dostosowanie domu do potrzeb Olafa, wszystkie działania, które zwiększą jego szanse na odzyskanie samodzielności.

Każda wpłata, nawet najmniejsza, przybliża Olafa do kolejnych godzin rehabilitacji i daje nadzieję na poprawę jego stanu zdrowia. Równie ważne jest udostępnianie zbiórki, dzięki czemu historia 16-latka może dotrzeć do kolejnych osób gotowych okazać wsparcie. Do apelu o pomoc włącza się Zespół Szkół nr 2 na os. Zachód, którego Olaf jest uczniem.

– Prosimy o pomoc dla naszego ucznia – czytamy na profilu fejsbukowym szkoły. – Olaf z klasy 2i chwilę przed wakacjami niefortunnie skoczył do jeziora i doznał poważnego urazu kręgosłupa.

Przed nim długa i bardzo kosztowna rehabilitacja oraz zakupy sprzętu medycznego, a także dostosowanie mieszkania do jego potrzeb.

Rodzina dziękuje wszystkim za okazaną pomoc, dobre słowo i modlitwę. Wierzy, że wspólnym wysiłkiem uda się zapewnić Olafowi szansę na jak najlepszą rehabilitację i powrót do możliwie największej sprawności.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/jk82s5 ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ

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