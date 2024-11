Jechał po papierosy, dostał 1500 zł mandatu

drogówka

2024-11-26 13:01:45

"Zachowanie motocyklisty zauważył patrol drogówki" - no niemożliwe, to oni coś widzą, jak im ktoś palcem nie pokarze? Niesamowite, cud jakiś. Szkoda że nie widzą taksówkarzy notorycznie stających na ścieżkach rowerowych albo na postoju z włączonym silnikiem przez długi czas, mimo ze przepisy pozwalają tylko na minutę. Z resztą oni sami też tak robią, to co mają widzieć. A co do skutera na ścieżce rowerowej - w Niderlandach to normalny widok, skutery sa tam uprawnione do poruszania się ścieżkami