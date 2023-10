Janusz Żmurkiewicz Samorządowcem Roku

Fot. Bartosz Turlejski

Kapituła Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" wybrała Janusza Żmurkiewicza, prezydenta Świnoujścia, Samorządowcem Roku 2023. Przede wszystkim za budowę tunelu pod Świną. Ale nie tylko za to. Kapituła oceniła, że "na skalę swojego miasta Janusz Żmurkiewicz dokonał rzeczy wielkich".

"Wspólnota" swoją decyzję uzasadniła tak: "Po wielu latach jego starań, wbrew wielu przeciwnościom, wbrew brakowi pieniędzy i dobrej woli polityków, Świnoujściu udało się połączyć z Polską normalnym połączeniem drogowym. Jako inwestor miasto wydało na tę inwestycję niemal miliard złotych, w tym 800 milionów pozyskanych z funduszy europejskich".

- To historyczna chwila. Na ten moment czekałem 50 lat, mieszkańcy również – mówił na otwarciu tunelu Janusz Żmurkiewicz.

Zasług prezydenta jest jedna więcej. "Wspólnota" pisze: "Janusz Żmurkiewicz podczas swojej prezydentury doprowadził do całkowitej zmiany wizerunku Świnoujścia – od mieściny, gdzie diabeł mówi dobranoc, do najważniejszego kurortu na polskim wybrzeżu Bałtyku. Jeszcze dzisiaj większość nadbałtyckich ośrodków wypoczynkowych w naszym kraju straszy w sezonie letnim wielką ilością nieestetycznych bud i straganów, w których handluje się czym się da, a po sezonie zieją pustką i zasuniętymi żaluzjami straganów, tymczasem w Świnoujściu sezon trwa już cały rok. Miasto postawiło na wysoko kwalifikowaną turystykę i najwyższy poziom usług. Nadmorska promenada lśni nowoczesnymi cztero- i pięciogwiazdkowymi hotelami, pensjonatami, apartamentowcami, barami i restauracjami zdolnymi obsługiwać turystykę wakacyjną, zdrowotną i biznesową".

I jeszcze: "Zmianie uległo także centrum miasta i Park Zdrojowy. Do tych przeobrażeń musieli się przystosować mieszkańcy i niektórzy z nich z pewnością trudno adaptowali się do tych zmian. Aby utrzymać biznesy w tak nowym otoczeniu musieli sporo zainwestować albo zmienić branżę. Jednak większości te zmiany bardzo odpowiadały. To gwarantowało prezydentowi kolejne reelekcje".

Po raz pierwszy Janusz Żmurkiewicz prezydentem Świnoujścia był w latach 1984–1989. Od 1991 prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 1990–1998 był radnym Świnoujścia. W bezpośrednich wyborach samorządowych w 2002 został wybrany na urząd prezydenta Świnoujścia. W 2006, 2010, 2014 i 2018 skutecznie ubiegał się o reelekcję. Zawsze wygrywał w pierwszej turze.

"Wspólnota" podsumowuje: "Jak Janusz Żmurkiewicz zarzeka się, że w najbliższych wyborach już nie wystartuje. Zmienił oblicze miasta i połączył je z Polską tunelem pod Świną. Na skalę swego miasta dokonał rzeczy wielkich. Teraz, po 27 latach zarządzania Świnoujściem, postanowił wreszcie odpocząć i poświęcić się rodzinie".

(as)