Jan Śpiewak przegrał z Dariuszem Mateckim

do @STEFANO

Wanda

2022-03-16 14:09:25

To jest rzeczywiście problem z tolerancją światopoglądową u wielu środowisk opozycyjnych. Z braku argumentów do nielubionego człowieka mają gotowy epitet nazisty a wystarczyłoby powiedzieć że nie podoba mi się jako mężczyzna czy jego poglądy są poza moimi środowiskowymi afiliacjami. Ci od błyskawic też wszystkich dookoła nazywali nazistami. Teraz okazuje się że tym anty-nazistami podprogowo sterowała ( steruje?) propaganda Putina Hitlera. tam mówi ex ambasador USA