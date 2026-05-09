Jak poprawić parkomaty w Szczecinie? Ogłosili specjalny konkurs

Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne ogłosiła konkurs „Intuicyjny Parkomat”. Zainteresowane nim osoby mogą podpowiedzieć, jak zmienić interfejs parkomatów Strefy Płatnego Parkowania, by korzystanie z nich było łatwiejsze.

Interfejs parkomatu składa się z około stu elementów graficznych. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie autorskiej wersji 26 ekranów (grafik) składających się na tzw. kinematykę transakcji.

Jak informuje NiOL, celem konkursu jest stworzenie nowego interfejsu, który zapewni kierowcy szybkie, łatwe i intuicyjne zrealizowanie opłaty za postój. Na jego zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł.

- Parkomaty, które obecnie obsługują SPP, są z roku 2021. Czas szybko płynie, zmienia się język komunikacji graficznej, chcemy unowocześnić interfejs naszych parkomatów i sprawić, aby korzystanie z nich było jeszcze bardziej intuicyjne niż teraz – mówi Maciej Łabuń, prezes spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych, a także zespołów projektowych, w tym w szczególności podmiotów gospodarczych zajmujących się projektowaniem grafiki użytkowej.

Termin przyjmowania prac upływa 10 czerwca 2026 r. Oceni je jury złożone z przedstawicieli NiOL i firmy Arrive, która jest producentem parkomatów.

