Jacek Dubiński przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego

Marszałek Geblewicz przekazał przewodnictwo w WRDS Jackowi Dubińskiemu.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przekazał przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego stronie społecznej. Stanowisko przewodniczącego w 2024 będzie sprawował Jacek Dubiński.

Ostatnie w tym roku posiedzenie WRDS odbyło się w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący WRDS Olgierd Geblewicz. Podsumowując ostatnie miesiące pracy Rady, marszałek przypomniał, że WRDS na początku 2023 roku zajmowano się bardzo istotnym tematem taryfikacji stawek opłat za wodę i ścieki pobieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w naszym regionie. Była to obszerna dyskusja, której efektem było wyraźne stanowisko WRDS i apel o usprawnienie procesu tejże taryfikacji.

Członkowie WRDS podejmowali również temat sytuacji rynkowej polskich armatorów promowych, gdzie w wyniku dyskusji na forum WRDS przyjęto kolejne stanowisko z apelem do Rządu RP Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie działań naprawczych, udzielenie im wsparcia finansowego i wznowienie dialogu społecznego w branży.

Rok 2023 był też czasem, kiedy pochylano się zarówno na posiedzeniach plenarnych, jak i podczas prac zespołu ds. ochrony zdrowia nad tematem finansowania jednostek ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim.

– Mimo wielu naszych spotkań, nie zdążyliśmy poruszyć wszystkich tematów. Myślę, że w nowym 2024 roku w szczególności skupimy na działaniach naprawczych, przed którymi stanął nasz nowy rząd. Myślę, że zmiany, dobre zmiany, będą odczuwalne również na Pomorzu Zachodnim i państwo, jako przedsiębiorcy, jako pracodawcy, jako samorządowcy będziecie mogli nadal korzystać z forum WRDS jako platformy pełnej dialogu i zrozumienia. WRDS to ciało ważne, mające wpływ na to, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie. To ogromna odpowiedzialność dla osób, które w Radzie zasiadają. Wierzę, że podobnie jak w poprzednim roku, zachodniopomorska WRDS wypełni swoje zadania w sposób profesjonalny i w imię społecznego dobra – mówił Olgierd Geblewicz.

Zgodnie z regulaminem, przewodnictwo w WRDS objął na 2024 rok Jacek Dubiński.

– Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, Przewodniczący Związku Zawodowego Marynarzy PŻM w Szczecinie.

