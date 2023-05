Dla dobra służby zdrowia, ponad politycznymi podziałami

Marszałek Olgierd Geblewicz i wojewoda Zbigniew Bogucki we wtorek sporów politycznych nie toczyli. Fot. ZUW

We wtorek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się niecodzienny briefing prasowy - wojewoda Zbigniew Bogucki (PiS) wystąpił wspólnie z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem (PO). Obaj politycy reprezentujący odmienne opcje polityczne z reguły się spierają, tym razem jednak połączyła ich kwestia pieniędzy na staże dla lekarzy i dentystów z Pomorza Zachodniego.

Stażami zajmuje się marszałek, ale środki na ten cel płyną z centrali. We wtorek Zbigniew Bogucki i Olgierd Geblewicz podpisali aneks do umowy, na podstawie której wcześniejsza kwota dotacji, wynosząca blisko 17,1 mln zł, wzrośnie o 7, 8 mln zł. Tym samym środki z budżetu państwa na ten cel odpowiadają zapotrzebowaniu zgłoszonemu przez marszałka.

- Cieszę się, że pomimo różnic politycznych, w sprawach dotyczących kwestii zapewnienia fachowej opieki medycznej dla mieszkańców Zachodniopomorskiego zgadzamy się z Panem marszałkiem, co skutkuje sprawnymi działaniami – powiedział wojewoda. - Są pewne rzeczy wyjęte spoza bieżącego sporu politycznego, a niewątpliwie taką sprawą powinna być ochrona zdrowia. Te pieniądze pozwolą, aby staże odbywały się w sposób ciągły, abyśmy mogli za jakiś czas korzystać z opieki nie tylko stażystów, ale lekarzy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie.

Cała kwota dotacji to blisko 25 mln zł. Pozwoli zrefundować staże dla ponad 200 lekarzy i lekarzy dentystów w podmiotach leczniczych na terenie całego naszego województwa.

- Często krytykuję metodologię wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa, ale na pewno nie będę tego robił tym razem. Uważam, że te pieniądze to pieniądze jedne z najlepiej zainwestowanych, bo to inwestycja w naszą wspólną przyszłość - stwierdził marszałek. - Dziś ochrona zdrowia to ta dziedzina, która w oczach zdecydowanej większości Polaków winna podnosić swoją jakość. A nie będziemy w stanie podnosić jakości bez kompetentnej kadry.©℗

