IV Bieg dla Autyzmu w Stargardzie. W parku zrobiło się niebiesko

W parku Chrobrego w Stargardzie odbył się IV Bieg dla Autyzmu. Wzięło w nim udział prawie 200 osób. Stargardzianie w różnym wieku, szli z kijkami, biegli, maszerowali i spacerowali.

Z okazji Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w Stargardzie zorganizowano imprezę sportową. Bieg dla Autyzmu odbył się w mieście po raz czwarty. Stargardzianie przyszli do parku Chrobrego, ubrani na

niebiesko, który jest kolorem autyzmu, by wesprzeć miejscowy Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy, oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Ma on pod swoją opieką ok. 45 osób.

Bieg dla Autyzmu, a także Niebieski Marsz, który był na początku kwietnia, miały na celu uświadamianie lokalnej społeczności czym jest autyzm.

