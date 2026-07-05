Inscenizacja historyczna przed gmachem Urzędu Miasta [GALERIA, FILM]

Dużo działo się w sobotę (4 lipca) przed szczecińskim magistratem. W ramach obchodów osiemdziesiątych pierwszych urodzin Szczecina odbyła się tam inscenizacja historyczna „Polski Szczecin — 5 lipca 1945”.

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Licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta z zachwytem przyglądali się militarnym scenom rekonstrukcji historycznych. Były strzały, wybuchy i walki miejskie. Warto było zobaczyć tak pięknie przygotowaną przez organizatorów inscenizację i poruszającą opowieść początków polskiego Szczecina.

Ł.T

Film i fot. Piotr Sikora

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