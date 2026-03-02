Ingres bp Krzysztofa Zadarki - nowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego

Fot. Wikipedia / Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów

Bp Krzysztof Zadarko, nowy pasterz Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej w sobotę podczas ingresu mówił, że będzie szukać, nazywać i realizować dobro wspólne Polski i lokalnej społeczności.

REKLAMA

W ingresie biskupa Krzysztofa Zadarki do katedry w Koszalinie wziął udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. Podczas uroczystości przekazał on nowemu pasterzowi Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej pastorał jako znak władzy pasterskiej.

Biskup Krzysztof Zadarko powiedział podczas ingresu, że prawdziwym obliczem kościoła jest "kreślenie zawsze horyzontu przyszłości, upodobnienia się do Boga". - On tego chce. Chce, abyśmy odkryli nasze podobieństwo do niego, do stwórcy i zbawiciela. W świecie radykalnej niepewności i płynności obrazów, niemocy w odróżnienia prawdy od kłamstwa okazuje się, że to właśnie zasłuchanie i wiara w Boga, który stał się człowiekiem, staje się coraz bardziej pewną rzeczywistością. Pewną i stabilną – powiedział podczas uroczystości bp Zadarko.

- Świat zafascynowany sztuczną inteligencją popycha ludzi w coraz większą nieracjonalność, brak logiki, powoli zaczynamy się gubić. Czy to, co widzimy i czytamy jest prawdziwe, czy przyszło jako dzieło sztucznej inteligencji. Ten chaos poznawczy sprawia, że człowiek przestaje myśleć zdroworozsądkowo, jak był do tego przygotowany wcześniej, i staje się ofiarą na pastwę nowości, postępu, tego co ma być samorealizacją – kontynuował.

- Świat zafascynowany taką rzeczywistością widzi, że coraz więcej w tym braku logiki i - co straszniejsze - w miejsce uporządkowanej wizji świata, którą poznał przez chrześcijaństwo – mówił bp Zadarko.

Podkreślił, że "świat idzie w kierunku zabobonu, przypadku emocji, najlepiej skrajnych".

- Ucieczka od chrześcijaństwa i kościoła popycha jakże wielu ludzi do gabinetów psychiatrów, psychoanalityków, psychoterapeutów i to od dziecka. W poszukiwaniu spokoju i równowagi, mądrości i przewidywalnego sensu życia. Tak się kończy zawsze odrzucenie dogmatu, dekalogu, miłości Boga, bliźniego, ponad wszystko miłości – powiedział bp Zadarko.

Wyraził nadzieję, że na środkowopomorskiej ziemi, wraz z wiernymi, nadal będzie „szukać, nazywać i realizować dobro wspólne naszego społeczeństwa, Polski i lokalnej społeczności”. - Tyle i aż tyle może nas połączyć. To też jest ukazywanie chwały bożej. Trudne, dla niektórych niemożliwe, ale dla wierzących jak najbardziej realne – mówił.

Przypomniał, że Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska zajmuje ostatnie miejsce pod względem uczestniczenia we mszy świętej i innych praktykach religijnych. Wskazał, że nie może to być "usprawiedliwieniem dla pesymizmu, zwątpienia i niechęci".

Biskup Krzysztof Zadarko ma 65 lat. Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 r. w katedrze koszalińskiej. Jego zawołaniem biskupim są słowa: "Amen Bogu na chwałę".

Zadarko urodził się 2 września 1960 r. w Słupsku. W latach 1982-1986 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.

25 maja 1986 r. przyjął w Słupsku święcenia kapłańskie. W latach 1986-1987 i 1990-1991 był wikariuszem w parafii katedralnej w Koszalinie i nauczycielem religii w Liceum Plastycznym. W latach 1987-1990 odbywał studia z homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1990-2007 był wykładowcą homiletyki i zastosowania mass mediów w duszpasterstwie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Od 1991 do 1994 r. pełnił tam również funkcję prefekta. Był dyrektorem koszalińskiej diecezjalnej rozgłośni radiowej (1992-1994), dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego (1995-2007) i rzecznikiem prasowym kurii biskupiej (2005-2007). W 2008 roku ks. Zadarko obronił doktorat z homiletyki na UKSW w Warszawie. W latach 2007-2009 pracował w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, a od 2009 r. ponownie był wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

16 lutego 2009 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Zadarkę biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cavaillon (obecnie na terenie Francji). 25 kwietnia 2009 roku przyjął święcenia biskupie w katedrze koszalińskiej. Głównym konsekratorem był bp Edward Dajczak.

5 maja 2025 r. Kolegium Konsultorów wybrało biskupa Zadarkę na administratora diecezji na czas wakatu biskupiego. Stało się to po tym, jak 19 marca 2025 r. papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa diecezjalnego Zbigniewa Zielińskiego arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jego ingres do archikatedry poznańskiej odbył się 1 maja 2025 r.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Zadarko pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Migrantów i Uchodźców i delegata KEP ds. Imigracji. Jest też członkiem Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W lutym br. Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Leon XIV mianował Zadarkę na biskupa Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej.

Copyright

REKLAMA