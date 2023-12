Greckokatolicki biskup na pokładzie Isoldy

Ponad tysiąc marynarzy spędza święta Bożego Narodzenia na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej. Wśród nich jest załoga masowca „Isolda”, który 20 grudnia z ładunkiem soli przypłynął z Barcelony do angielskiego portu Tilbury. Tuż przed świętami odwiedził ją greckokatolicki biskup Londynu.

W okresie świątecznym statki odwiedzane są przez duszpasterzy ludzi morza z takich organizacji jak katolicka Stella Maris czy protestancka The Mission to Seafarers, którzy przychodzą z drobnymi podarunkami. Misje te pomagają również w transporcie do kościołów, jeśli jest na to czas podczas postoju statku.

W piątek (22 grudnia) z wizytą wspólną ze Stella Maris przybył na pokład „Isoldy” biskup eparchii Świętej Rodziny w Londynie dla Ukraińców – Kenneth (Ken) Anthony Adam Nowakowski. W ub. roku papież Franciszek minował go wizytatorem apostolskim dla wiernych greckokatolickich z Ukrainy mieszkających w Republice Irlandii i Irlandii Północnej.

Na statku jest już ubrana choinka, przygotowano świąteczne potrawy, a o godz. 17 załoga „Isoldy” wraz z kapitanem zasiądzie do wigilijnej kolacji.

Fot. Marek CZASNOJĆ