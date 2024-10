Ingres abp. Wiesława Śmigla do Archikatedry pw. św. Jakuba w Szczecinie [GALERIA]

Abp Wiesław Śmigiel, nowy metropolita szczecińsko-kamieński, w trakcie ingresu mówił, że diecezja stała się jego nowym domem i małą ojczyzną, której będzie się uczył każdego dnia. Papież Franciszek mianował go na to stanowisko we wrześniu br.

Ingres abp. Wiesława Śmigla do Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie odbył się w sobotę. W uroczystości wziął udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi.

Podczas uroczystości Nuncjusz przekazał nowemu arcybiskupowi pastorał jako znaku władzy pasterskiej. Złożono także wyrazy oddania i szacunku przez przedstawicieli różnych stanów Kościoła.

"Od dzisiaj Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska to mój dom. Moja mała ojczyzna, której z dnia na dzień będę się uczył, i której będę służył tak, jak potrafię – bez reszty" – powiedział podczas ingresu abp Wiesław Śmigiel.

Zapewnił wiernych, że będzie zabiegał o to, aby Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga.

"Posługę w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej chciałbym realizować w kluczu troski i ludzkich wysiłków oraz głębokiego zaufania bożej opatrzności i służby kościołowi chrystusowemu" - dodał.

Podczas ingresu nawiązał też do historii Pomorza Zachodniego.

"Najnowsza historia uczy, że to stąd rozchodziły się na całą ojczyznę odważne dążenia do wolnej i demokratycznej Polski. Szczecinianie i mieszkańcy tej części Pomorza pokazali, na czym polega solidarność oraz zdecydowanie sprzeciwili się złu i niesprawiedliwości nawet za cenę życia" – mówił abp Wiesław Śmigiel.

"Warto przypomnieć, że po II wojnie światowej, przeciwnicy kościoła chcieli właśnie tutaj stworzyć region wolny od religii. Był to swoisty poligon represji i walki z wiarą i kościołem. Bogu dziś dziękujemy, że dało się te tendencje powstrzymać, a przynajmniej znacznie osłabić. Jest to zasługa wielu gorliwych ewangelizatorów tych ziem, odważnych wierzących, którzy pomimo presji laicyzacyjnej wywieranej przez różne środowiska, pozostali wierni Chrystusowi i kościołowi" – dodał.

Podkreślał, że dzisiaj "potrzeba nowego zapału ewangelizacyjnego i zaufania do Boga". Abp Wiesław Śmigiel mówił podczas ingresu, że przyjmuje posługę jako "skarb i zadanie".

Papież Franciszek 13 września mianował dotychczasowego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Jego poprzednik na tym urzędzie, abp Andrzej Dzięga, złożył rezygnację, po tym jak Stolica Apostolska stwierdziła, że dopuścił się zaniedbań w wyjaśnianiu spraw pedofilii wśród podległych mu duchownych. Papież przyjął ją w lutym 2024 r.

Oficjalne kanoniczne objęcie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przez Arcybiskupa Wiesława Śmigla odbyło się w piątek.

Bp Wiesław Śmigiel ma 55 lat i jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych. W 2012 r. został biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, będąc wówczas najmłodszym biskupem pomocniczym w Polsce i jednym z najmłodszych w Europie. W 2017 r. biskupem diecezji toruńskiej. W 2021 r. był też administratorem apostolskim sede vacante diecezji bydgoskiej a w 2022 r. - diecezji płockiej.

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej. Pełni też m.in. funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny oraz Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi. Jego dewizą biskupią są słowa "Omnibus omnia factus" (Stawszy się wszystkim dla wszystkich)(PAP)

Copyright