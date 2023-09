Inauguracja roku akademickiego. Uwaga na trudnienia w ruchu

Fot. Ryszard Pakieser

W związku z inauguracją roku akademickiego Politechniki Morskiej w Szczecinie wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W sobotę 30.09 od godz. 4.30 do 13 zmianie ulegnie trasa kursowania linia tramwajowej nr 6, która będzie jeździć w obu kierunkach od Gocławia do Stoczni Szczecińskiej swoją stałą trasą, dalej ul. Dubois, ul Parkową, ul. Matejki, Pl. Żołnierza, Brama Portowa do Potulickiej, według specjalnego rozkładu jazdy z pominięciem przystanków: „Dubois”, „Teatr Polski”, „Wały Chrobrego”, „Bulwar Piastowski” i „Wyszyńskiego”. Na trasie objazdu obowiązywać będą wszystkie istniejące przystanki

Wprowadzone zostaną także zmiany w organizacji ruchu. W piątek 29.09 od godz. 17 do 30.09 do godz. 16 całkowicie zamknięta zostanie ul. Admiralska od ul. Jana z Kolna.

30 września od godz. 00.01 do godz. 16 zostaną zamknięte ul: Jana z Kolna (obie nitki), zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku Stoczni Szczecińskiej, zjazd z Trasy Zamkowej od strony pl. Hołdu Pruskiego w kierunku Stoczni Szczecińskiej, Łady od skrzyżowania z Dubois-Firlika, Nabrzeże Wieleckie od strony Mostu Długiego w kierunku Stoczni Szczecińskiej, Komandorska, Małopolska na odcinku od Jarowita do Jana z Kolna, Jarowita na odcinku od Wawelskiej do Małopolskiej, Szczerbcowa na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Zygmunta Starego na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego i Wały Chrobrego. (K)