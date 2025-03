Imieniny Józefa Piłsudskiego. Uroczystość w Szczecinie

W środę o godz. 12 szczecinianie będą świętować imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod jego popiersiem na placu Szarych Szeregów.

- Będą kwiaty, będą poczty sztandarowe, będzie warta honorowa z żołnierzami - opowiada Bogdan Walknowski ze Związku Piłsudczyków, który organizuje wydarzenie. - Moim zdaniem najważniejszym osiągnięciem marszałka Józefa Piłsudskiego było stworzenie Legionów Polskich, które skutecznie przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę. To był wielki człowiek. Wyszedł zwycięsko ze swoich potyczek. Józef Piłsudski to tak ważna postać w naszej historii, że pamiętają ją nawet ci Polacy, którzy nie do końca wiedzą, za co go pamiętają.

Na stronie "Przystanek Historia" przeczytamy: "Jak wspomina Wacław Jędrzejewicz, pierwsze imieniny Józefa Piłsudskiego odbyły się 19 marca 1914 roku we Lwowie. Uroczystość zorganizowali członkowie Związku Strzeleckiego w dużej sali restauracji „Nawtuły”, gdzie zebrali się głównie starsi działacze ZS wraz z „Szefem”, czyli Kazimierzem Sosnkowskim, który miał na prośbę solenizanta przygrywać uczestnikom przyjęcia na pianinie".©℗

(as)