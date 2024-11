IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku

Fot. Ryszard Pakieser

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku w polskiej strefie brzegowej.

W poniedziałek IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem w strefach brzegowych: zachodniej, środkowej i wschodniej. Synoptycy przewidują wiatr z kierunków zachodniego i południowo-zachodniego o sile 6 do 7, w porywach 8, a przejściowo do 9 w skali Beauforta.

W poniedziałek obowiązuje również ostrzeżenie IMGW I stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczy ono północnych krańców woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Chodzi o powiaty: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, Koszalin, sławieńskiego, słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, Gdynia, Sopot i Gdańsk.

Instytut prognozuje tam silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od niedzieli, od godz. 14, do wtorku, 19 listopada.

