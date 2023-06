IMGW ostrzega przed burzami z gradem i porywistym wiatrem do 90 km/h

Fot. Ryszard Pakieser

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa zachodniopomorskiego.

" W poniedziałek (26 czerwca) prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Miejscami grad" – przekazał IMGW.

Alert obowiązuje od poniedziałku od godz. 16 do wtorku do godz. 1 w nocy. Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych na 80 proc.

(ip)