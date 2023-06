Ostrzeżenia przed burzami z gradem. W piątek trzeba uważać na pogodę

W piątek (16 czerwca) na terenie województwa zachodniopomorskiego trzeba uważać na burze z gradem - ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na podstawie prognozy IMGW-PIB BMPM w Gdyni.

Tego groźnego zjawiska atmosferycznego można się spodziewać od godz. 12 do godz. 20. Ostrzeżeniem objęty jest powiat: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, Koszalin, koszaliński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, sławieński, stargardzki, Szczecin, szczecinecki, świdwiński i wałecki. Na ich terenie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami spaść może drobny grad.

