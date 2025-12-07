Ile za grzańca? Ceny na szczecińskich jarmarkach [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

Pod koniec listopada otwarto jarmark bożonarodzeniowy na trzech szczecińskich placach, 6 grudnia ruszył jarmark na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, oferujący głównie regionalne produkty. Oba jarmarki już w dniach otwarcia przyciągnęły tłumy. Nic dziwnego - organizatorzy oferują wiele bezpłatnych atrakcji i wydarzeń, jednak bywalcy nie stronią od zakupów.



Największym powodzeniem cieszą się oczywiście grzańce - te z alkoholem i bez. Ceny trunku wahają się od 17 złotych (za grzaniec bezalkoholowy) do 20-25 złotych (za grzaniec z alkoholem). Sprzedawcy oferują produkt w rożnych wariantach smakowych - jest grzaniec malinowy, wiśniowy, jagodowy, biały grzaniec. Ale są też inne propozycje, jak poncz świąteczny czy gorąca czekolada z amaretto.



I choć to bożonarodzeniowe jarmarki, to stoisk z tradycyjnymi świątecznymi potrawami jest niewiele. Pierogi w jednej z budek kosztują 30 złotych za sześc sztuk, na jarmarku zamkowym pięć sztuk pierogów kupimy za 25 zł. Dużym powodzeniem cieszą się dania z grilla, takie jak kiełbasa czy szaszłyk. Za jedną kiełbasę z chlebem zapłacimy około 25 złotych, za 100 gramów szaszłyka - 16 zł. 100 gramów bigosu po staropolsku kosztuje 10 zł, za pajdę ze smalcem - w zależności od dodatków - zapłacimy od 15 do 25 zł. Za barszcz - około 15 złotych.



Sprzedawcy oferują również sporo słodkości, niekoniecznie kojarzących się z Bożym Narodzeniem. Szał na słodycze w stylu dubajskim dotarł też tutaj - za taki deser, z owocami, kremem pistacjowym, specjalnym ciastem kataifi zapłacimy 35 złotych. Za naleśniki około 20-25 złotych (w zależności od dodatków). Za kawę zapłacimy od 8 do 16 zł, za gorącą czekoladę - około 15 zł. Można spróbować ponadto gofrów z różnymi dodatkami - ceny od 14 do 22 zł, a także nowości w stylu corn doga, czyli parówki w cieście na patyku (14 zł) czy węgierskiego langosza. To potrawa z ciasta smażonego w głębokim oleju, z dodatkiem śmietany i startego sera, ale można wybrać również inne dodatki - cena około 25-35 zł.



Na placu Pawła Adamowicza znajduje się także retro karuzela, ciesząca się ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych. Bilet dla jednej osoby kosztuje 12 zł za kilka minut jazdy na koniu lub w aucie.



W miniony weekend jarmarki były oblegane. Wielu szczecinian i gości z zagranicy wybiera ten sposób spędzania wolnego czasu przede wszystkim po to, aby poczuć świąteczną atmosferę. I choć każdego roku słychać narzekania, że jarmarki w Szczecinie od lat są takie same i nie oferują nic nowego, to nie wydaje się, aby ilość odwiedzających malała. Nic nie zastąpi zapachu barszczu, grzańca i światełek w tym przedświątecznym czasie. ©℗



(aj)



REKLAMA

REKLAMA