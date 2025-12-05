Jarmark Bożonarodzeniowy rusza w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

W sobotę 6 grudnia rozpocznie się świąteczny jarmark na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Potrwa dziewięć dni. W programie m.in. koncerty, animacje, parada z Królową Śniegu, spotkania ze Mikołajem, zajęcia twórcze, świąteczna karuzela, zagroda reniferów, pokaz rzeźb lodowych. Nie zabraknie regionalnych przysmaków i rękodzieła od wystawców z całego Pomorza Zachodniego.

Zamkowe dziedzińce znów zachwycą iluminacjami, na elewacjach i balkonach będzie można zobaczyć wirujące płatki śniegu i kurtyny świetlne. Jarmark można odwiedzać do 14 grudnia. Wśród wielu atrakcji m.in. szczudlarze z Gwardii Gryfa z Wrocławia, na scenie wystąpi zespół Recykling Band – Finaliści V Edycji programu Mam Talent, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina, Zespół Szczecinianie, Chór Politechniki Morskiej, a także Szczecińska Orkiestra Ukulele. W Sali Księcia Bogusława X zaprezentowany zostanie spektakl muzyczny Teatru Katarynka z Warszawy.

Jarmark zainauguruje – już w piątek, 5 grudnia o godz. 17 – zapalenie świateł na zamkowej 12-metrowej choince na Dużym Dziedzińcu, będzie też wspólne kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie. Zamkowy Jarmark Bożonarodzeniowy można odwiedzać od poniedziałku do czwartku w godz. 14-20, w piątek 14-21, w sobotę 12-21, w niedzielę 12-20. Wstęp wolny. ©℗

