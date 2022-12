Hulajnogi z rowerami. Mniej zawalidróg

Hulajnogi blokujące chodniki czy ścieżki rowerowe to już na szczęście coraz rzadszy widok. Po jednym z naszych artykułów straż miejska zaczęła je wywozić na miejski parking przy ul. Hangarowej i pobierać za to opłaty. Nadal jednak zdarzają się użytkownicy, którzy nie zważając na konsekwencje porzucają urządzenia gdzie popadnie. Do walki z tym procederem włączyli się też operatorzy hulajnóg.

- Uzupełnieniem transportu zbiorowego na terenie Szczecina jest rower miejski oraz hulajnogi elektryczne. Dzięki regulaminowi, który promuje zwrot roweru miejskiego przy wyznaczonych stacjach problem pozostawiania rowerów w dowolnych miejscach jest marginalny - zwraca uwagę szczeciński radny Patryk Jaskulski. - Po licznych skargach mieszkańców miasto rozpoczęło „na poważnie” walkę z porzuconymi hulajnogami, dlatego chciałbym zaproponować praktyczne rozwiązanie.

Na terenie miasta funkcjonuje ok. 100 stacji roweru miejskiego, siatka ta mogłaby posłużyć do wyznaczenia punktów zwrotu elektrycznych hulajnóg, a dostęp w jednym miejscu do obu propozycji uzupełnienia transportu zbiorowego byłby praktyczny. Radny zastanawia się, czy byłoby zasadnym wypracowanie takiego modelu współpracy z prywatnymi operatorami hulajnóg, który narzucałby konieczność ich zwrotu przy stacjach Bike_S.

Miasto podjęło już działania w tym kierunku. Podpisało porozumienie z trzema operatorami hulajnóg. Jego celem jest uporządkowanie parkowania tych popularnych pojazdów. Bolt, Tier i Quick zobowiązali się do alokacji hulajnóg w strefach postoju Bike_S oraz do zachęcania swoich klientów do parkowania w strefach postoju roweru miejskiego.

- Planowane jest również podpisanie podobnych porozumień z dwoma pozostałymi operatorami - zapewnia Anna Szotkowska.

Stacje Bike_S zostały już odpowiednio oznakowane. Można na nich zobaczyć piktogram z hulajnogą. Operator roweru miejskiego ma jednak jeden apel do użytkowników hulajnóg.

- Nie parkujcie w stojakach Bike_S, tylko obok. Stojaki są wyłącznie dla rowerów Bike_S. czytamy na stronie poświęconej rowerowi miejskiemu. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI