Hołd dla szczecinian, którzy stworzyli nasze miasto

Klub OK Polska zaproponował, aby zaakcentować 80-lecie polskiego Szczecina. Fot. Alan SASINOWSKI

„Pragniemy podziękować w ten sposób wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy i rozwoju miasta w powojennej Polsce” – przeczytamy w stanowisku w sprawie jubileuszu 80-lecia polskiego Szczecina przyjętym we wtorek przez miejskich radnych. Stanowisko zaproponował klub OK Polska, czyli polityczne zaplecze prezydenta Piotra Krzystka.

W dokumencie znalazły się takie słowa: „(…) Rada Miasta Szczecin oddaje hołd pokoleniom szczecinian, które przez osiem dekad od 1945 r. budują i rozwijają stolicę Pomorza Zachodniego. Zwracając uwagę na jubileusz 80-lecia polskiego Szczecina pragniemy wyrazić swój szacunek dla naszego polskiego dziedzictwa, znaczących osiągnięć i ukształtowanej na przestrzeni dziesięcioleci, szczecińskiej tożsamości, stanowiącej element spajający naszą lokalną wspólnotę i motywujący do działania oraz podejmowania nowych wyzwań. Pragniemy także podziękować w ten sposób wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy i rozwoju miasta w powojennej Polsce. Dziękujemy Pionierom, budowniczym, nauczycielom, przedsiębiorcom, przedstawicielom władz oraz wszystkim mieszkańcom, którzy swoimi wysiłkami przyczynili się do wzmocnienia potencjału Szczecina oraz ukształtowania jego wyjątkowego charakteru.”

– Mamy jeszcze jedną propozycję. Specjalny fundusz dla organizacji samorządowych – 80 tys. zł na 80-lecie Szczecina – poinformowała Jolanta Balicka z klubu OK Polska. – W budżecie mamy rezerwę ponad 217 mln zł, więc myślę, że problemu nie będzie. Uważamy, że mieszkańcy, organizacje samorządowe będą wiedzieli najlepiej, jak te pieniądze spożytkować. Czy to będą konkursy, plastyczne i muzyczne, czy eventy, gra miejska.

Armia Czerwona, podążając za wycofującymi się oddziałami niemieckimi, dotarła do Szczecina 26 kwietnia 1945 roku. Na początku strona polska nie była pewna, czy przejmie miasta. Ostatecznie Szczecin stał się polski 5 lipca 1945, a jego pierwszym prezydentem został Piotr Zaremba. ©℗

(as)