Hala Odra na sprzedaż. Znane miejsce na mapie Szczecina szuka nowego inwestora

W Hali Odra odbywały się między innymi cykliczne targi rzeczy używanych i vintage. Fot. Dariusz Gorajski

Szczecińska scena kulturalna stoi u progu istotnej zmiany. Właściciele popularnej Hali Odra ogłosili decyzję o sprzedaży obiektu, który przez ostatnie lata stał się jednym z ważniejszych punktów spotkań mieszkańców i miłośników wydarzeń muzycznych. Kompleks zlokalizowany na Kępie Parnickiej, przy Bulwarze Beniowskiego, zostaje wystawiony na rynek wraz ze spółką odpowiedzialną za jego działalność.

Historia Hali Odra sięga 2019 roku. Początkowo projekt zakładał stworzenie strefy food trucków – miejsca spotkań opartego na gastronomii i atrakcyjnym położeniu nad rzeką. Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała te plany. Pandemia oraz dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe wymusiły na twórcach zmianę koncepcji. W efekcie Hala Odra przekształciła się w centrum eventowe. Obiekt o powierzchni około 1600 m² oferuje kilka parkietów, scenę koncertową oraz infrastrukturę techniczną. Przez lata działalności gościł tysiące uczestników koncertów, imprez klubowych i wydarzeń kulturalnych, stając się ważnym elementem miejskiego życia nocnego.

ak podkreślają dotychczasowi właściciele, decyzja o sprzedaży nie oznacza końca projektu. Wręcz przeciwnie – ma otworzyć przed nim nowe możliwości rozwoju. „Wierzymy, że gdzieś jest osoba albo zespół z nową energią i pomysłem, który poprowadzi to miejsce jeszcze dalej i nada mu nowy wymiar” – zaznaczono w oficjalnym oświadczeniu. Na sprzedaż wystawiono nie tylko sam obiekt, lecz także całe zaplecze techniczne oraz wypracowane przez lata know-how. Dzięki temu nowy inwestor będzie mógł płynnie przejąć działalność i kontynuować funkcjonowanie miejsca bez konieczności budowania wszystkiego od podstaw.

Obecnie Hala Odra działa jako wielofunkcyjne venue, przygotowane do organizacji różnorodnych wydarzeń – od koncertów, przez imprezy klubowe, po inicjatywy kulturalne. Twórcy liczą, że nagłośnienie sprzedaży przyciągnie inwestora, który nie tylko utrzyma dotychczasowy charakter miejsca, lecz także nada tej postindustrialnej przestrzeni nowy kierunek, kontynuując tradycję spotkań nad Odrą.

