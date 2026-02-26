Czwartkowe ciuchowisko. Bulwar Beniowskiego i drugi obieg

„Ciuchowisko” już jutro. Fot. Dariusz GORAJSKI

W Hali Odra w Szczecinie, choć nie weekend – tym razem w czwartek 26 lutego odbędzie się „Ciuchowisko – secondhand market”. Otwarta dla wszystkich okazja, żeby puścić ubrania w dalszy obieg.

Wystartuje o godz. 18 (Bulwar Maurycego Beniowskiego 5), więc będzie można nie tylko wypatrywać, przebierać i wybierać w używanych ubraniach, ale również…

– Wypić pyszną kawę lub drinka, porozmawiać o modzie, a nawet poruszać się do lekkich brzmień DJ seta na żywo – zapowiadają organizatorzy imprezy. – Chcemy pokazać, że ubranie, które przestało inspirować do kolejnych stylizacji jedną osobę, może zyskać zupełnie inną odsłonę w outficie nowego właściciela.

Wstęp na „Ciuchowisko”- do godz. 21 – jest bezpłatny. Tylko potencjalnych wystawców obowiązuje tzw. opłata marketowa. ©℗

