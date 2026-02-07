Walentynkowy targ w Hali Odra

Na jeden dzień w roku w Hali Odra romantyczne prezenty - wyroby rękodzieła i starocie - będą opowiadały historie o miłości. Okazją będzie walentynkowy targ rzeczy z duszą, który zadzieje się już w najbliższą sobotę - 7 lutego, czyli w przedpremierowym wydaniu Święta Zakochanych.

Wydarzenie ph. „Walentynkowy handmade & vintage market” - na Bulwarze Maurycego Beniowskiego 5 - zaplanowano w godzinach 13-18.

- Zapraszamy na wyjątkową, walentynkową edycję targów: pełną ciepła, bliskości i pięknych drobiazgów tworzonych z sercem. Będzie to idealna okazja, aby znaleźć coś niezwykłego dla swojej połówki. Albo żeby sprawić prezent samemu sobie - zachęcają organizatorzy. - Na zakochanych raz tych, którzy dopiero się zakochają, czekać będą lokalni twórcy - cudowni ludzie oraz przedmioty z duszą: ceramika, biżuteria, świece, maskotki, ubrania z drugiej ręki i wiele innych miłosnych inspiracji. Przyjdźcie, poczujcie atmosferę i... zakochajcie się od pierwszego wrażenia. ©℗

