Hala "Netto Arena" zmienia operatora

Hala "Netto Arena" przy ul. Szafera w Szczecinie będzie miała nowego operatora. Obiektem tymczasowo zarządza Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

Umowa z dotychczasowym operatorem - prywatnym podmiotem - wygasła. Nie był on w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków choćby dlatego, że halę zamieniono na punkt szczepień i tymczasowy szpital covidowy. Wprawdzie nie przyjął on ani jednego pacjenta, ale uniemożliwiało to organizowanie na terenie obiektu jakichkolwiek imprez masowych.

- Prace nad umową trwają, ale potwierdzam, że od 1 stycznia przejmujemy zarządzanie Netto Arena - mówi Celina Wołosz, rzecznik... - Trudno na razie powiedzieć, czy zarządzanie zostanie nam powierzone na rok, czy na dłużej.

Trudno też powiedzieć, jakie imprezy uda się w najbliższym czasie w hali przy ul. Szafera zorganizować. Spółka Żegluga Szczecińska Wydarzenia ma jednak doświadczenie w organizacji atrakcji o różnym charakterze. ©℗

(KSz)