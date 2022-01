Nowy pirs dla rybaków. Będzie to także atrakcja dla wczasowiczów

Dobiega końca rozbudowa pomostu rybackiego w Niechorzu. Odbiory techniczne i oddanie obiektu do użytku nastąpi już za kilka dni.

Przypomnijmy, że poprzedni pomost groził zawaleniem i został kilka lat temu wyłączony z użytku. Teraz powstał nowy, który będzie służył rybakom i turystom.

Obiekt został wydłużony o 60 metrów i ma obecnie 144 metry długości. Na jego końcu powstał pomost w kształcie litery T, który ma 20 metrów szerokości. Będzie to atrakcja dla wczasowiczów, którzy będą mogli po nim spacerować. Tu także zacumują powracające z morza kutry, z których zostanie przeładowany na ciągnik połów, by jednostka rybacka była lżejsza i mogła być wciągnięta na brzeg. Usunięta została stojąca od wielu lat w morzu dalba (betonowy słup służący do wyciągania kutrów). Jej rolę zastąpiły dwa potężne uchwyty, do których zostaną zamocowane urządzenia do wciągania kutrów na brzeg.

Inwestorem budowy pomostu jest Urząd Morski w Szczecinie, a jego koszt wyniósł 4,8 mln zł. Inwestycję wykonała firma Hydrobud z Ustronia Morskiego. ©℗

Tekst, fot i film: Mirosław KWIATKOWSKI