Wtorek, 18 listopada 2025 r. 
Gwałtownie zahamował, pasażerka ucierpiała. Prokurator wnosi o warunkowe umorzenie

Data publikacji: 18 listopada 2025 r. 07:03
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2025 r. 08:10
Gwałtownie zahamował, pasażerka ucierpiała. Prokurator wnosi o warunkowe umorzenie
Kierowca szczecińskiego autobusu miejskiego, odpowiedzialny za spowodowanie wypadku, w wyniku którego pasażerka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania kości czaszki, ma szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wnioskuje o to prokurator. A także o orzeczenie wobec oskarżonego nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.

 Do tego zdarzenia doszło 6 lutego 2025 roku na ulicy Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie. Prowadząc autobus komunikacji miejskiej linii 69, Dariusz P. naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonując nagły i niebezpieczny manewr, który zmusił go do gwałtownego hamowania. Pasażerka autobusu przewróciła się i doznała ciężkich obrażeń ciała, w tym złamania kości czaszki.

 Czyn kierowcy został zakwalifikowany jako nieumyślne spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, co jest zagrożone karą na podstawie art. 177 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Dariusz P., przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził szczerą skruchę. Jak ustalono, podejrzany, 36-latek, w chwili wypadku był trzeźwy, a co istotne, nie był dotąd karany sądownie ani notowany za wykroczenia drogowe.

 Prokurator, dokonując wszechstronnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego, uznał, że choć wina i sprawstwo podejrzanego nie budzą wątpliwości, to w sprawie zachodzą przesłanki umożliwiające zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 - Za skierowaniem do Sądu ww. wniosku przemawiały również warunki i właściwości osobiste Dariusza P. - argumentuje Prokuratura Rejonowo Szczecin-Zachód. - Tym samym prokurator zawnioskował wobec podejrzanego o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby jednego roku, orzeczenie nawiązki na rzecz pokrzywdzonej oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym opłaty sądowej.

 Ostateczna decyzja, która zaważy na losach kierowcy, należeć będzie do sądu.

Komentarze

Odpowiedzialność
2025-11-18 07:31:44
Jak można umorzyć postępowanie karne, skoro kierowca autobusu, który odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów, wykonał nagły i niebezpieczny manewr, który zmusił go do gwałtownego hamowania? Gdyby ktoś inny zajechał mu drogę, to można byłoby zrozumieć, ale on sam doprowadził do tego zdarzenia.

