Gwałtownie zahamował, pasażerka ucierpiała. Prokurator wnosi o warunkowe umorzenie

Fot. Robert STACHNIK/archiwum

Kierowca szczecińskiego autobusu miejskiego, odpowiedzialny za spowodowanie wypadku, w wyniku którego pasażerka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania kości czaszki, ma szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wnioskuje o to prokurator. A także o orzeczenie wobec oskarżonego nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.

Do tego zdarzenia doszło 6 lutego 2025 roku na ulicy Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie. Prowadząc autobus komunikacji miejskiej linii 69, Dariusz P. naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonując nagły i niebezpieczny manewr, który zmusił go do gwałtownego hamowania. Pasażerka autobusu przewróciła się i doznała ciężkich obrażeń ciała, w tym złamania kości czaszki.

Czyn kierowcy został zakwalifikowany jako nieumyślne spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, co jest zagrożone karą na podstawie art. 177 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Dariusz P., przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził szczerą skruchę. Jak ustalono, podejrzany, 36-latek, w chwili wypadku był trzeźwy, a co istotne, nie był dotąd karany sądownie ani notowany za wykroczenia drogowe.

Prokurator, dokonując wszechstronnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego, uznał, że choć wina i sprawstwo podejrzanego nie budzą wątpliwości, to w sprawie zachodzą przesłanki umożliwiające zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

- Za skierowaniem do Sądu ww. wniosku przemawiały również warunki i właściwości osobiste Dariusza P. - argumentuje Prokuratura Rejonowo Szczecin-Zachód. - Tym samym prokurator zawnioskował wobec podejrzanego o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby jednego roku, orzeczenie nawiązki na rzecz pokrzywdzonej oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym opłaty sądowej.

Ostateczna decyzja, która zaważy na losach kierowcy, należeć będzie do sądu.

(k)

