GUS: W Szczecinie przebywa ponad 400 tys. osób

Czy nas, mieszkańców Szczecina, jest nas więcej, niż sądziliśmy? Fot. Dariusz Gorajski

Pod koniec ub. roku Szczecin był miastem z ponad 427 tys. mieszkańców. Tak wynika z obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, który wykorzystał nową metodę.

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GUS wyjaśnia: "W zaproponowanym podejściu liczba osób przebywających w Polsce oznacza osoby posiadające numer PESEL (zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców), dla których odnotowano aktywność przynajmniej jeszcze w jednym rejestrze administracyjnym (tzw. ślady życia) i które przebywały na terytorium kraju według stanu na 31 grudnia 2025 r.". Urząd jednocześnie zastrzega: "Ze względu na charakter eksperymentalny, przedstawione wyniki w niniejszym opracowaniu nie są oficjalnymi statystykami dotyczącymi liczby ludności w Polsce".

427 tys. to sporo. Bo według oficjalnych danych mieszkańców Szczecina pod koniec ub. roku było 384 tys. (a w roku 1990 – 413 437...).

56 tys. spośród tych 427 tys. to cudzoziemcy. Głównie Ukraińcy. Według GUS stolica Pomorza Zachodniego jest siódmym najbardziej ludnym miastem w Polsce. Przed nami są Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk.

Co jeszcze? Opierając się na "śladach życia", GUS podaje, że pod koniec 2025 r. w Polsce przebywało ok. 38,8 mln osób (o blisko 40 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym ok. 2,3 mln cudzoziemców (wzrost o niemal 215 tys.), z czego 73 proc. stanowili obywatele Ukrainy.

W miastach wojewódzkich (według siedzib wojewodów) przebywało łącznie ponad 8 mln osób (tj. ponad 20% ogółu ludności Polski), w tym ponad 970 tys. cudzoziemców.

Najwięcej osób (ponad 2 mln) przebywało w Warszawie, następnie w Krakowie (prawie 900 tys. osób), a najmniej w Gorzowie Wielkopolskim (ponad 130 tys. osób). Udział cudzoziemców był zróżnicowany przestrzennie. Największy odnotowano w woj. dolnośląskim (9,8 proc.) i mazowieckim (9,3 proc.), a najniższy w woj. podkarpackim i świętokrzyskim (po 2 proc.). W większości województw dominującą grupę wśród cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy. Największą ich liczbę zaobserwowano w woj. mazowieckim (346,1 tys. osób), a następnie w dolnośląskim (237,3 tys. osób). Wyjątek stanowiło woj. podlaskie, w którym liczba cudzoziemców z innych państw była wyższa niż liczba obywateli Ukrainy. ©℗

(as)

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