Od poniedziałku Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności. GUS zapowiada telefony od ankieterów

Graf. GUS

W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC), które przeprowadzi Główny Urząd Statystyczny. Ankieterzy będą kontaktować się z wylosowanymi wcześniej gospodarstwami domowymi i pytać m.in. o jakość życia, warunki mieszkaniowe, pracę czy stan zdrowia.

REKLAMA

GUS apeluje o przychylne przyjęcie ankieterów, którymi będą pracownicy urzędów statystycznych działających w całej Polsce.

- Dzięki pozyskanym informacjom możemy poznać sytuację polskiego społeczeństwa i porównać ją z innymi krajami UE w oparciu o wiarygodne dane – powiedział PAP Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie zajmującego się badaniami na terenie woj. mazowieckiego.

Wylosowani do badań otrzymają albo list tradycyjną pocztą albo bezpośrednio zadzwoni do nich ankieter, by przeprowadzić wywiad osobiście lub telefonicznie. Trzecią metodą jest spis internetowy.

Podczas rozmowy Polacy będą pytani o warunki mieszkaniowe, sytuację materialną i wyposażenie gospodarstw, stan zdrowia, uczestnictwo w edukacji czy aktywność zawodową, a także o poziom zamożności i zadłużenia.

GUS zapewnia, że do danych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np. według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Główny Urząd Statystyczny realizuje Europejskie Badanie Warunków Życia (EU SILC) corocznie od 2005 r. Badanie prowadzone jest w całej Unii Europejskiej i ma na celu zebranie danych dotyczących poziomu życia i sytuacji materialnej gospodarstw domowych. W Polsce zostanie przeprowadzone od 20 kwietnia do 30 czerwca.

Wyniki z tego typu badań realizowanych w poprzednich latach, w formie zbiorczych analiz prezentowane są w publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny i EUROSTAT (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej) w formie papierowej oraz elektronicznej.

Celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych aspektów warunków życia.

Gospodarstwa domowe, poprzez udział w badaniu panelowym przez kolejne 4 lata, umożliwiają uzyskanie pełniejszych danych o ich sytuacji, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym okresie w tej samej grupie wylosowanych gospodarstw domowych.

Copyright

REKLAMA