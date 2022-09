„Gryfia” chce przekazać w depozyt zabytkowy prom. Czy samorząd skorzysta z propozycji stoczni?

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia”, po bezskutecznych próbach sprzedaży w trybie przetargu zabytkowego promu „Gryfia”, postanowiła oddać go w depozyt na 30 lat Muzeum Narodowemu w Szczecinie. Jednostka jest bowiem nieużyteczna dla przedsiębiorstwa.

– Prom był przez kilkanaście ostatnich miesięcy obiektem publicznej debaty, była też obfita korespondencja między zarządem MSR „Gryfia” a prezydentem Szczecina i marszałkiem województwa – przypomniał we wtorek, 6 września, Krzysztof Zaremba, prezes MSR „Gryfia”. – Myślę, że oczekiwania wielu środowisk, w tym nasze i moje osobiste, żeby ten zabytek został w Szczecinie, zakończą się pozytywnym finałem. My od początku wykazywaliśmy jako stocznia dobrą wolę, z tym że próbowano odbić piłeczkę i żądać od „Gryfii” czegoś, czego spełnić nie mogła zgodnie z obowiązującym statutem firmy, czyli pozbyć się elementu stałego majątku za złotówkę. Tego nam nie wolno robić.

Czy prom „Gryfia” zostanie pływającym zabytkiem?

Jak dodał, zarząd spółki 2 września br. podjął uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Nadzorczej MSR „Gryfia” o wyrażenie zgody na nieodpłatne oddanie do korzystania składnika aktywów trwałych spółki, czyli promu pasażersko-samochodowego „Gryfia” jako zabytku ruchomego na rzecz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zbudowany w 1887 roku prom został niedawno wpisany do rejestru zabytków ruchomych techniki województwa zachodniopomorskiego.

– Krótko mówiąc, proponujemy na 30 lat depozyt tego obiektu dla Muzeum Narodowego, które potem może w ramach struktur organizacyjnych tworzącego się Morskiego Centrum Nauki przekazać prom do zwiedzania dla zainteresowanych – wyjaśnił prezes Zaremba. – Jako MSR „Gryfia” od początku oferowaliśmy dokowanie, niezbędne prace i później serwis tej jednostki na bardzo korzystnych warunkach. Oczywiście, wszystkie koszty i obciążenia z tytułu dalszej eksploatacji zabytku przechodzą na dzierżawiącego, czyli na Zarząd Województwa, a dokładnie Muzeum Narodowe, jak mniemam, przy partycypacji prezydenta miasta Szczecina. Teraz piłka jest po ich stronie.

Dyrektor naczelny MSR „Gryfia” Artur Trzeciakowski poinformował, że projekt umowy został wysłany zarówno do marszałka województwa, jak i do Urzędu Miasta w Szczecinie.

– W czerwcu ub. roku otrzymaliśmy pismo podpisane przez pana prezydenta Szczecina wskazujące Muzeum Narodowe jako podmiot, który miałby nabyć ten prom, dlatego w projekcie umowy jest wpisana ta placówka – zaznaczył. – Jeżeli będzie chęć zmiany, to wyrazimy na nią zgodę. Istotne jest to, że od razu wyrażamy w umowie zgodę na wszelkiego typu przeróbki, które byłyby niezbędne do ekspozycji tego muzealnego obiektu, pod dwoma warunkami, że będą one zgodne z tym, co powie konserwator zabytków i tym, czego ewentualnie zażąda towarzystwo klasyfikacyjne, jeżeli pozostanie to jednostka pływająca. Nie wiemy bowiem, jaki będzie sposób ekspozycji promu, czy na lądzie, czy będzie to obiekt stały przy nabrzeżu, czy jednostka pływająca.

Jak wyjaśnił, „Gryfia” straciła papiery nie dlatego, że się popsuła, tylko dlatego, że powstał most Brdowski i stocznia podjęła decyzję, że nie będzie przeprowadzała remontów klasyfikacyjnych, gdyż prom wyłączono z eksploatacji.

Samorząd daje zielone światło

– Wspólnie z miastem niejednokrotnie deklarowaliśmy gotowość przejęcia promu. Długo trwało, nim pan prezes doszedł do wniosku, że to jednak dobre rozwiązanie dla Szczecina i Pomorza Zachodniego – skomentował propozycję spółki marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i zapowiedział „zielone światło” dla dyrektora muzeum do podjęcia negocjacji w tej sprawie.

Dodał, że zanim zapadną jakiekolwiek decyzje, propozycja umowy musi zostać przeanalizowana, m.in. pod kątem możliwości czynienia nakładów finansowych na obiekt, który nie jest własnością województwa i na sposób rozliczenia po zakończeniu 30-letniego okresu użytkowania. ©℗

(ek)