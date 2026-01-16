Spaliło się mieszkanie w Świnoujściu. Ewakuowano prawie 40 mieszkańców

Fot: FB/Joanna Agatowska

Przy ul. Ułańskiej w Świnoujściu doszło dziś wieczorem do groźnego pożaru. Ogień zauważono ok. godz. 21. Na miejscu pojawili się strażacy. Konieczna była ewakuacja osób z ostatniego piętra budynku. Niestety, straty materialne są bardzo duże. Jedno z mieszkań uległo całkowitemu spaleniu.

"Na miejscu działały wszystkie służby ratunkowe. Komunikacja Autobusowa podstawiła autobus, aby ok. 40 mieszkańców, którzy musieli opuścić budynek mogło się ogrzać. Wydział Zarządzania Kryzysowego ma pod opieką wszystkich mieszkańców. Trwa oddymianie budynku i eliminowanie podwyższonego stężenia tlenku węgla", poinformowała w mediach społecznościowych prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.

